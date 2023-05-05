«Саме намистини ручної роботи надають прикрасам неповторності»: майстриня Світлана Іващенко відкрила секрети створення краси

Намиста, створені Світланою Іващенко, такі яскраві, що розглядати їх — справжня насолода. Поціновувачі її творчості живуть в Італії, Іспанії, Німеччині, США, Австралії та інших країнах світу. «ФАКТИ» продовжують серію матеріалів про українських майстрів, які створюють красу й популяризують її у світі. Сьогодні наша співрозмовниця — майстриня з Нововолинська Світлана Іващенко.

«Моя творчість спрямована на осучаснення давніх технік»

— Усе моє життя — творчість, — розповідає Світлана Іващенко. — Мені цікаві давні традиції нашого народу. Думаю, потяг українців до створення краси передався мені з минулих поколінь. Завжди, скільки себе пам’ятаю, вишивали моя мама, уся її родина, тож ми з сестрою змалку привчилися до вишивки та плетення на спицях й гачком. Моя творчість спрямована на осучаснення давніх технік. Надихаючись надзвичайними зразками народних виробів, створюю сучасні речі, які можна носити у свята та будні. Ось уже кілька років із захопленням низаю намиста. Вони дуже пасують до вишиванок та є невіддільною частиною стильного образу.

За словами майстрині, її намиста дуже пасують до вишиванок

— Як створюєте таку красу?

— Намиста народжуються по-різному. Інколи прикраса вимальовується в уяві, і я вже бачу її в готовому вигляді. Залишається лише придбати намистини та фурнітуру. Трапляється й так: кольорова гама кличе до себе намистинки. Викладаю їх низками, по черзі додаю то одні, то інші, поки не досягну, на мій погляд, довершеності. Намистини купую в магазинах, на антикварних ринках, виписую через інтернет. Найбільше люблю керамічні намистини ручної роботи. Спілкуюсь із майстрами, які їх створюють. Це творчі особистості, що мають власний почерк у цій царині. Саме їхні намистини надають прикрасам неповторності. Майстрів, із якими співпрацюю, знайшла в інтернеті, своїх секретів створення намистин вони не розкривають, але їхні намистинки мені дуже подобаються, тому постійно прошу їх створити щось цікаве.

Кожне намисто, створене Світланою Іващенко, особливе

«Бірюза приносить удачу Козерогам і Водоліям»

— Чи застосовуєте у роботі натуральне каміння?

— Так, зазвичай це напівкоштовні камені, створені самою природою. Майстер лише трішки поліпшує зовнішній вигляд. Найчастіше можна побачити намистинки круглої форми, гладенькі та рівні. Інколи трапляються грановані або квадратної чи овальної форми. Залежно від виду каменю або обробки мінерали можуть мати різний рівень прозорості, бути матовими або з яскравим скляним блиском. Мінерали можуть мати однотонне забарвлення або плавні переходи з одного кольору в інший чи контрастні смужки, вкраплення, прожилки, які часом складаються в чарівні візерунки.

— Таке розмаїття…

— Нерідко прикраси стають талісманами. На думку астрологів, у кожного знаку зодіаку є свої камені-покровителі. Ось кілька варіантів підбору каменів за знаками зодіаку: агати підходять Тельцям, Овнам, Близнюкам, Козерогам і Стрільцям; яшма прихильна до Дів і Тельців; корал підійде для Скорпіонів і Терезів; перли — Ракам і Рибам; бурштин здатний підсилити велич благородного Лева; бірюза в різних відтінках приносить удачу Козерогам і Водоліям.

«Усі намиста спочатку створюю для себе»

— Чи є у вас улюблені роботи?

— Кожен раз, коли народжується намисто, воно стає для мене найкращим. Я ним захоплююсь, розглядаю кожну деталь… А потім з’являються нові ідеї, задуми — і створюються нові намиста, які знову стають найкращими, найулюбленішими, найгарнішими.

Світлана Іващенко: «Приємно бачити, як прикраси роблять їхніх власниць неповторними та стильними»

— Кожне з ваших намист має ліричну назву: «Водограй», «Пісня янгола»… Як народжуються такі ідеї?

— Назви приходять у процесі створення намиста, коли воно вже майже готове, адже тоді з'являються асоціації з тим чи іншим предметом чи явищем.

— Ви носите свої намиста?

— Усі намиста спочатку створюю для себе. Але зазвичай потім їх у мене купують, і я цьому рада, адже прикраси приносять радість іншим людям. У своєму гардеробі маю велику кількість намист, які виготовила, щоб створити індивідуальний образ. Я кожного дня одягаю їх на роботу. За фахом я учитель української мови та літератури, працюю у школі майже сорок років.

Прикраси, створені Світланою Іващенко, стильні та сучасні

— Що вас надихає у творчості?

— Інколи відчуваю, що руки та душа тягнуться до намистинок, щоб нанизати їх та створити ще одну прикрасу. Коли це відбувається? Напевно, коли відчуваю натхнення після прочитання цікавої книги або перегляду фільму. Інколи — після відвідин етнографічних музеїв та виставок. Звичайно, приємно чути слова подяки від тих, хто носить моє намисто. А ще приємніше, коли бачиш, як прикраси роблять їхніх власниць неповторними та стильними.

Раніше співрозмовницею «ФАКТІВ» була декораторка Юлія Шахназарова, яка створює ляльок із пляшок. Її творчість відома не тільки в Україні, а й у Бельгії, Португалії, Люксембурзі та інших країнах світу.

Фото з альбому Світлани Іващенко

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