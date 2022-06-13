«Оновлювати крем потрібно кожні дві години»: лікарка розповіла про захист від сонця

У вирі сьогоднішніх подій так хочеться підняти голову і просто постояти під теплими лагідними лучами. Так, це можна собі дозволити, але лише на хвильку, а потім мерщій за протисонцевими засобами. Саме це радить зробити дерматологиня Тетяна Куликова, яка розповіла правила безпечного спілкування з сонцем:

— Захищатись від сонця потрібно, тому що ультрафіолетові промені призводять до онкологічних захворювань. Якщо у дитинстві на одній і тій самій ділянці шкіри був сонячний опік — а це й почервоніння, а не тільки пухирі — 5 разів, то це на 80% підвищує ризик виникнення раку шкіри. Сам ультрафіолет пришвидшує старіння шкіри, вікові зміни: тільки на 20% - це генетика, спосіб життя та екологія, і аж на 80% - це фотостаріння. Крім цього, від дії сонячних променів можуть виникати пігментні плями, фотодерматози, сухість шкіри та інше.

— Що потрібно робити, аби сонце не зашкодило?

— Раджу виходити на прогулянку у спекотні дні до 11:00—12:00 і після 16:00, одягати просторий одяг, що закриває тіло, капелюх та протисонцеві окуляри. Користуватись протисонцевим кремом за 15−20 хв до виходу на вулицю — наносити на всі відкриті ділянки шкіри, не забуваючи про вуха, тильну частину шиї, лінію росту волосся та верхню частину стопи.

Діткам можна користуватись протисонцевим кремом з 6 місяців (за рекомендаціями Американської академії дерматології та інших джерел діти до 6 місяців мають перебувати у затінку). Проте, якщо є необхідність пройтись з дитиною, меншою за 6 місяців, під сонцем — можна використовувати протисонцевий крем виключно з фізичними фільтрами. На відпочинку біля річки чи моря варто одягати спеціальні протисонцеві костюми, які мають UPF (Ultraviolet Protection Factor) 25 і вище.

— Коли варто застосовувати креми з SPF? Як сами ними користуватися?

— Коли ультрафіолетовий індекс становить 3 і вище. Дізнатись рівень UV-індексу можна на сайті погоди або застосунку погоди для смартфонів. Наносимо крем за 15−20 хв до виходу на вулицю, оптимальним є розрахунок 2 мг засобу на 1 см² шкіри. У середньому для дорослої людини — це ½ч л для обличчя та шиї або не менше ніж дві столові ложки для всього тіла.

Протисонцевий крем — це останній етап догляду за шкірою. Він наноситься після всіх доглядових кремів. Якщо у вас дитина з атопічним дерматитом, то спочатку зволожуєте шкіру звичним емолентом, чекаєте мінімум 30 хвилин, щоб емолент гарно розподілився, і тоді вже наносите протисонцевий крем.

Майте на увазі, що індекси SPF не сумуються. Наприклад, якщо ви нанесли протисонцевий флюїд із SPF 30 і тональний крем із SPF 20, то сумарний захист буде 30, а не 50. Оновлювати крем потрібно щонайменше що дві години, або після кожного купання чи сильного спітніння. Після повернення додому змийте протисонцевий крем та зволожте шкіру.

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Фото: pixabay.com

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