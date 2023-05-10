Для частини українців змінили правила отримання пенсій: що відомо

Чимало українців через війну були змушені залишити свої будинки, частина зараз тимчасово проживає за кордоном. Звичайно, вони можуть і далі продовжувати отримувати пенсію, але для цього є певна умова, пояснили у Мінреінтеграції.

Переказ буде можливим лише у тому випадку, якщо «Укрпошта» надає таку послугу у країні, де знаходиться пенсіонер. У такому випадку пенсію можна отримувати у готівковій формі.

А якщо є бажання отримувати гроші на банківську карту, дуже важливим буде оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після отримання КЕП потрібно зайти на веб-портал електронних послуг та обрати пункт «Про пенсійне забезпечення» в особистому кабінеті.

Потім слід вибрати пункт «Внесення змін до пенсійної справи» та заповнити форму заяви, завантаживши необхідні документи.

Заява має бути засвідчена власним КЕП, після чого вона автоматично надійде до ПФУ.

Якщо ж людина не має кваліфікованого електронного підпису (КЕП), оформити пенсію можна за допомогою «Дія.Підпис». Така можливість реалізована на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для оформлення пенсії онлайн за допомогою «Дія.Підпис» слід виконати такі кроки:

1. Зареєструватися у застосунку «Дія» й активувати «Дія.Підпис».

2. Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії».

3. Ознайомитись з інформацією й натиснути «Вхід».

4. Увійти до особистого кабінету, скориставшись «Дія.Підпис».

5. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» вибрати вкладку «Заява на призначення пенсії».

6. Дати згоду на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.

7. Натиснути «Продовжити» й вибрати вид пенсії (наприклад, «Пенсія за віком»).

8. Заповнити анкету та надати згоду на передачу/обробку персональних даних.

9. Прикріпити скан-копії необхідних документів, перелік яких був наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище кроків. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій заява підписується за допомогою «Дія.Підпис"у й відправляється до Фонду натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

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