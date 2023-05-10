Як перевірити автомобіль перед покупкою: поради від автоекспертів

Підбираючи авто самостійно, важливо враховувати його технічні параметри і не завдати шкоди гаманцю. Тож експерти компанії Car4you.ua розбили процес підбору автівки на певні етапи.

Етап перший

Визначтеся з власними потребами і побажаннями. Не зайвим буде наперед знати марку і модель, технічні показники, рівень надійності майбутнього авто.

Етап другий

Оцініть надійність, довготривалість та комфорт експлуатації транспорту за наступними параметрами:

стан АКБ, двигуна, генератора та технічних рідин;

тип КП та стан підвіски;

особливості кузова;

документи;

стан салону.

Етап третій — функціональна діагностика

Якщо на перший погляд здається, що машина в ідеальному стані, то під час ретельного огляду велика ймовірність зннайти несподівані сюрпризи. Тож запропонуйте продавцеві поїхати до нейтрального автосервісу, аби виконати діагностику ходової, технічних рідин, акумулятора тощо. Там же можна виміряти компресію двигуна, перевірити стан коробки передач та інших механізмів. Якщо покупцеві відмовляють у комплексній перевірці — скоріш за все, власнику є що приховувати.

Крім технічних особливостей, майбутній власник має впевнитись у якості кузовних частин автомобіля. Для цього експерти використовують пристрій для вимірювання товщини, а також додаткове обладнання, що дозволяє виявити дефект. У результаті діагностики кузова вдається спрогнозувати швидкість зношування деталей та знизити ціну.

Етап третій — юридичний

Така перевірка допоможе визначити кількість господарів, пробіг, наявність обтяжень, ДТП та інші фактори. Продавець може говорити про відсутність проблем з документами, однак під час ретельного контролю нерідко проявляються приховані нюанси: перебитий VIN код, відсутність актуальних даних про техогляд та ін. Такі проблеми перешкоджають офіційному переоформленню автівки, тому в процесі вибору авто на них варто звернути прискіпливу увагу.

Нагадаємо, раніше автоексперти склали рейтинг кросоверів, двигуни яких ламаються дуже рідко.

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