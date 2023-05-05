- 08:17 Окупанти продовжують «евакуацію» у Запорізькій області: до Бердянська вивезено вже сотні людей, — Генштаб ЗСУ
- 07:22 «Інтер» на очах у Шевченка та Джоковича приголомшив «Мілан»: відеоогляд матчу ½ фіналу Ліги чемпіонів
- 10.05 22:30 «Жорстоко відверта у своїй книзі»: колишні чоловіки Брітні Спірс налякані через мемуари, які співачка хоче видати
- 10.05 22:00 Весняна смакова насолода: приготуйте кульбабовий лимонад
- 10.05 21:53 Добровольці створили інформагентство «Захисник України» для боротьби із російською пропагандою
- 10.05 21:30 Огірки стануть солодшими: просто додайте кавову гущу
- 10.05 21:23 «Прем'єр-руйнівник»: політолог застеріг від невдач Шмигаля у питаннях поставок зброї після «зернових» провалів
- 10.05 21:15 Від чашки ранкової кави варто відмовитись: найпоширеніші продукти, які провокують діарею
- 10.05 21:00 Додайте трохи медичного спирту: прості поради, як вивести найскладніші плями на одязі
- 10.05 20:45 Війна не завада: хто в Європі дозволяє росіянам користуватися портами й ловити рибу у своїх водах
- 10.05 20:30 «Купувати лише тому, що сподобалися, — не найкращий варіант»: як обрати босоніжки на літо
- 10.05 20:16 Прокуратура подала апеляцію щодо нардепа Приходька, який піарився пропозиціями «реформи» судової влади, — ЗМІ
Час випуску: 1988
Скульптор José Puche
Розмір: 62×62 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час ранкової прогулянки яблуневим садом один із учнів запитав мудреця Тибета:
- Скажіть, учителю, скільки людині потрібно мати друзів, так би мовити, для повного щастя. А то я постійно тільки й чую: що більше друзів, то краще! Чи це так насправді?
- Давай я тобі це поясню на такому простому прикладі, — сказав вчитель. — Бачиш яблуко на вершині цього високого дерева? Спробуй зірвати його за допомогою друзів.
Стовбур дерева виявився мокрим і слизьким після недавнього дощу. Тому хлопцю довелося покликати спочатку кілька інших учнів, які, як акробати, стаючи на плечі один одному, намагалися дістатися міцної гілки, за яку можна було б зачепитися. Дітлахів весь час не вистачало, і тоді доводилося на допомогу кликати когось ще й ще.
Нарешті, якимось чином вишикувавши неймовірну живу піраміду з десятка учасників, до яблука таки вдалося дотягнутися.
- Тепер я зрозумів, учителю, навіщо людині треба мати багато друзів! — радісно вигукнув юнак, який з честю виконав таке непросте завдання.
- Нічого ти не зрозумів, — з сумною усмішкою сказав учитель, який до цього мовчки спостерігав за тим, що відбувалося. — Адже досить було знайти лише одного друга, який просто порадив би принести високу драбину сходи і допоміг би притримати її, поки ти підіймаєшся на дерево…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 754 мм