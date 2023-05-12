Придбати квартиру під час війни: скільки коштує житло у Києві та Львові

В Україні з початку року подорожчала оренда квартир. Вона висока у західних та деяких центральних областях України. А що вже казати про ціни на нерухомість на первинному ринку.

Finance.ua вирішив дослідити, які ціни на готові квартири від забудовників в найбільших містах України.

Для цього редакція провела дослідження та обрала окремі житлові комплекси, які відповідають таким вимогам:

будинки вже введені в експлуатацію;

квартири в будинках є в продажу від забудовників;

житлові комплекси не позначені, як проблемні;

Київ.

Найдешевша квартира на первинці столиці — 1-кімнатна площею 26 квадратних метрів. Вона коштує 728 тис. грн (28 000 грн за «квадрат»). Найдорожча — 3-кімнатна (208 500 грн за «квадрат») за 39,2 млн грн.

Цінова політика забудовників щодо новобудов, які отримали сертифікат про введення в експлуатацію, на сьогодні по Києву наступна:

1 кімнатні — від 702 тис. грн (26 м²) до 10,45 млн грн (75 м²);

2 кімнатні — від 1,18 млн грн (38 м²) до 15,77 млн грн (130 м²);

3 кімнатні — від 1,89 млн грн (117,92 м²) до 39,2 млн грн (188 м²);

4 та 5 кімнатні — від 1,86 млн грн (115,74 м²) до 28,22 млн грн (298 м²).

Втім, в столиці досі є в продажу квартири від забудовників в будинках, які були введені десятиліття тому, та все ж — це первинний ринок. Найчастіше в продажу квартири в будинках, які були введені в 2021—2022 роках.

Якщо порахувати серединне значення всіх наявних в продажу у забудовників квартир, то вартість житла у столиці розподіляється так:

1-кімнатні — 2,35 млн грн або 55 575 грн/м².

2-кімнатні — 4,22 млн грн або 63 775 грн/м²

3-кімнатні — 5,64 млн грн або 53 050 грн/м²

Зазначається, що в Києві найчастіше зустрічається житло вартістю 4,5 млн грн, а за квадратний метр медіанна ціна становитиме 57 тис. грн.

Львів.

Станом на перший квартал 2023 року вартість квартир за кількістю кімнат розподіляється так:

1-кімнатні — від 1,81 млн грн (48 м²) і до 5 млн грн (55 м²);

2-кімнатні від 1,87 млн грн (52 м²) і до 8,91 млн грн (87,3 м²);

3-кімнатні від 2,43 млн грн (67 м²) і до 8,99 млн грн (91.2 м²);

4- та 5-кімнатні — від 18,95 млн грн за 215,89 м².

В середньому вартість однокімнатного житла становить 3,5 млн грн, а медіанна вартість метру квадратного — 60 650 грн.

Двокімнатні квартири найчастіше коштують в межах 4,4 млн грн, або 53 050 грн/м², трикімнатні та багатоквартирні помешкання — 5,12 млн грн і 47 400 грн/м² відповідно.

Найдорожчі квартири у Львові — 5-кімнатні площею 721−740 м² ціною від 24,63 млн грн (33 250 — 34 150 грн/м²), а найдешевші — однокімнатні за ціною 1,81−1,9 млн грн.

Нагадаємо, що в країні стартувала програма «єВідновлення». Власники пошкодженого житла можуть подати заявку на отримання компенсації для ремонту житла через «Дію».

Фото Pixabay

428

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram