Він викликає сльози на моїх очах: Дженніфер Лопес захоплена Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес може завдячувати своїй мамі за шлюб з Беном Аффлеком. Після розриву заручин у 2004 році голлівудські закохані відродили свій роман у 2021 році і зв'язали себе узами шлюбу минулого літа. Мама Лопес, Гваделупе Родрігес, вважає, що це возз'єднання — її заслуга.

«Я знала, що ви завжди будете разом, тому що я молилася протягом 20 років», — сказала Родрігес на шоу Today.

53-річна Лопес грайливо закотила очі, коли почула заяву своєї мами, але під час бесіди з Ходою Котб багато говорила про Аффлека. Співачка та актриса має двох дітей від колишнього чоловіка Марка Ентоні, а Аффлек має трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

«Він чудовий, чудовий батько, — сказала Лопес. — І батько для близнюків (Макса та Емми, 15 років), тому що у нього є троє власних прекрасних дітей, а ще є ми. Він справді приймає виклик того, що це таке і що це означає. І вони його люблять. Люблять його. І вони цінують його, як і я».

Наразі Лопес працює над своїм майбутнім альбомом This Is Me… Now, який вийде цього року і який частково натхненний її стосунками з Аффлеком.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек придивляються до особняка за 34,5 мільйона доларів.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram