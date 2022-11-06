Циганков, Буяльський та Ванат принесли «Динамо» розгромну перемогу над «Чорноморцем»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 6 листопада, матчами в Ужгороді, Одесі та Львові завершився 11-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 11-й тур

6 листопада (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Циганков, 25, з пенальті, Буяльський, 48, Ванат, 90+2, з пенальті). Юніорські склади — 1:1.



«Динамо»: Нещерет, Попов (Сирота, 46), Караваєв (Вівчаренко, 63), Забарний, Кендзьора (Кравченко, 69), Лонвейк, Сидорчук (Перріс, 80), Циганков, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46), Ванат.

Команда Мірчі Луческу, яка програла після вильоту з єврокубків «Фенербахче» (0:2), добиралася з Кракова до Одеси із зупинкою в Кишиневі, де кияни навіть провели тренування на стадіоні «Зімбру».

Перемогу «біло-синім» у Південній Пальмірі принесли лідери команди — Циганков, який реалізував пенальті, та найкращий бомбардир УПЛ Буяльський, який забив свій восьмий м'яч у сезоні. Крапку ж у розгромі підопічних Романа Григорчука поставив Ванат, котрий помітно прогресує.

0:1 Циганков (25-а хв., з пенальті)

0:2 Буяльський (48-а хв.)

«Дніпро-1» — «Минай» — 3:1 (Сарапій, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 — Воробчак, 64). Юніорські склади — 1:0.

Команда Олександра Кучера, яка дізналася потенційних суперників у 1/16 фіналу Ліги конференцій, не без труднощів перемогла в Ужгороді «Минай» і після четвертого поспіль успіху в УПЛ зміцнила лідерство у турнірній таблиці.

Незважаючи на повну ігрову перевагу «Дніпра-1», рахунок у поєдинку зусиллями Воробчака в середині другого тайму відкрили номінальні гості. Ось тільки радість закарпатців була недовгою: Сарапій та Гуцуляк протягом однієї хвилини перевернули все з ніг на голову. А «постріл» алжирця Амаша вже був «контрольним».

Додамо, що рекордна безпрограшна серія «Дніпра-1» у чемпіонатах України зросла до 16 зустрічей (15 перемог та 1 нічия).

«Рух» (Львів) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:1 (Слюсар, 53, Сапуга, 57 — Волошин, 48). На 76-й хвилині вилучений Сапуга («Рух»). Юніорські склади — 5:0.

У першому в історії очному поєдинку сусіди з турнірної таблиці зійшлися на «Арені Львів». І якщо «Рух» половину своїх очок — чотири з восьми — набрав у двох останніх турах (1:0 з «Ворсклою» та 1:1 з «Металістом»), то «Кривбас» у минулому турі програв «Динамо» (1:3).

Поступилися підопічні Юрія Вернидуба і цього разу. На гол Назарія Волошина, контракт котрого належить «Динамо», львів'яни відповіли точними ударами Слюсара та Сапуги.

5 листопада (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Інгулець» (Петрове) — 3:0 (Криськів, 18, Сікан, 69, з пенальті, 90+4). Матч юніорських складів перенесено.

«Зоря» (Луганськ) — «Металіст» (Харків) — 3:2 (Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 — Підлепенець, 58, з пенальті, Панасенко, 74). Юніорські склади — 4:0.

«Олександрія» — «Колос» (Ковалівка) — 4:1 (Рибалка, 8, 69, з пенальті, Третьяков, 61, з пенальті, 73 — Оріхівський, 53, з пенальті). Юніорські склади — 1:0.

«Металіст 1925» (Харків) — «Верес» (Рівне) — 1:4 (Р. Русин, 82 — Кльоц, 10, з пенальті, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90). Юніорські склади — 3:1.

4 листопада (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Львів» — 1:0 (Кравець, 53). На 43-й хвилині Юрченко («Ворскла») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 28 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 23 (9);

3. «Зоря» — 22 (10);

4. «Олександрія» — 20 (9);

5. «Верес» — 17 (11);

6. «Динамо» — 16 (9);

7. «Колос» — 15 (10);

8. «Металіст» — 14 (10);

9. «Ворскла» — 14 (11);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Металіст 1925» — 10 (10);

12. «Минай» — 9 (10);

13. «Кривбас» — 6 (10);

14. «Львів» — 6 (10);

15. «Інгулець» — 4 (9);

16. «Чорноморець» — 3 (10).

Бомбардири: 8 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик (Дніпро-1), Максим Прядун (Металіст), Данило Сікан (Шахтар); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

У 12-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Інгулець» — «Зоря», «Металіст» — «Металіст 1925» (8 листопада), «Колос» — «Дніпро-1», «Кривбас» — «Ворскла», «Верес» — «Шахтар» (9 листопада), «Минай» — «Чорноморець», «Львів» — «Рух», «Динамо» — «Олександрія» (10 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» програв у Нідерландах, але вийшов у плей-офф Ліги конференцій .

Фото ФК «Динамо»

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram