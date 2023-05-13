Крем-суп із молодої капусти: цей експеримент вас здивує

Різноманітні страви з капусти є дуже популярними в Україні. Після того, як кулінарка Марина Хвиль порадила приготувати з капусти поживний та водночас легкий салат відомий кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати крем-суп з капусти.

Інгредієнти:

• Капуста молода — 1 шт.

• Курячий бульйон — 700 мл

• Масло вершкове — 1 ст. л.

• Оливкова олія — 2 ст. л.

• Цибуля-порей — 1 шт.

• Кріп, пучок — 1 шт.

• Бекон сирого копчення — 100 г

• Насіння соняшника — 4 ст. л.

• Сіль морська за смаком

• Перець чорний мелений за смаком

• Сметана 20% - 50 г

• Олія гарбузова за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю-порей наріжте скибочками (вистачить близько 7 см). Досить товсто наріжте капусту. У глибокій сковороді розігрійте оливкову олію і вершкове масло, насипте цибулю-порей, додайте капусту і трохи обсмажте.

Далі залийте гарячим курячим бульйоном, щоб капуста була майже повністю покрита (за необхідності додайте трохи води), доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть під кришкою близько 10−15 хвилин, поки капуста не стане м’якою. Приправте сіллю і перцем до смаку.

Потім збийте капусту в блендері до кремового стану, додайте подрібнений кріп і ще раз коротко перемішайте. Якщо суп дуже густий, можна додати ще трохи бульйону. Викладіть скибочки бекону на деко, застелене папером, поставте в розігріту духовку, запікайте приблизно 5−7 хвилин при 200 градусах до хрусткої скоринки. На друге деко насипте насіння, запечіть у духовці разом з беконом. Також насіння можна підсмажити на сухій сковороді. Розлийте суп у миски, зверху покладіть скибочки бекону, посипте смаженим насінням, скропіть гарбузовою олією (за бажанням). Також можна подати з невеликою кількістю сметани або йогурту. Смачного!