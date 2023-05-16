Суперсмачна і корисна курочка в духовці: рецепт куриних нагетсів від української блогерки Аліни
Відомо, що діти і дорослі дуже люблять хрумку курочку. Проте важливо, аби ця смакота була ще й нешкідливою. Як же приготувати курячі нагетси, не обсмажуючи їх у великій кількості масла?
Вихід запропонувала відома українська фудблогерка Alina Foodee, приготувавши курячі шматочки в духовці з обсипкою з кукурудзяних несолодких пластівців.
Рецепт розрахований на 600 грамів курячого філе.
М'ясо слід присмачити сіллю, чорним меленим перцем, а також сушеним часником та паприкою (за смаком).
Для кляру візьміть:
яйце — 2 шт.
молоко — 4 ст.л.
борошно — 4−5 ст.л. з гіркою
цукор (для посилення смаку) — 1 ч.л.
сіль за смаком.
Обсипка готується з кукурудзяних пластівців без цукру (150 г), до яких додаються сіль, сушений часник та паприка (по 0,5 чайної ложки).
Перед тим, як поставити нагетси в духовку, поливаємо їх розтопленим вершковим маслом (50−70 г).
Випікаємо при 220 градусах протягом 15−18 хвилин (час приготування залижить від величини шматочків і можливостей духовки).
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