Суперсмачна і корисна курочка в духовці: рецепт куриних нагетсів від української блогерки Аліни

Відомо, що діти і дорослі дуже люблять хрумку курочку. Проте важливо, аби ця смакота була ще й нешкідливою. Як же приготувати курячі нагетси, не обсмажуючи їх у великій кількості масла?

Вихід запропонувала відома українська фудблогерка Alina Foodee, приготувавши курячі шматочки в духовці з обсипкою з кукурудзяних несолодких пластівців.

Рецепт розрахований на 600 грамів курячого філе.

М'ясо слід присмачити сіллю, чорним меленим перцем, а також сушеним часником та паприкою (за смаком).

Для кляру візьміть:

яйце — 2 шт.

молоко — 4 ст.л.

борошно — 4−5 ст.л. з гіркою

цукор (для посилення смаку) — 1 ч.л.

сіль за смаком.

Обсипка готується з кукурудзяних пластівців без цукру (150 г), до яких додаються сіль, сушений часник та паприка (по 0,5 чайної ложки).

Перед тим, як поставити нагетси в духовку, поливаємо їх розтопленим вершковим маслом (50−70 г).

Випікаємо при 220 градусах протягом 15−18 хвилин (час приготування залижить від величини шматочків і можливостей духовки).

Зверніть увагу також на попередній рецепт блогерки і приготуйте смачну курочку по-іспанськи.

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