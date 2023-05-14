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Книга рецептів

Сніданок за 5 хвилин із лаваша з сиром від української красуні-блогерки Аліни: почніть завтра тиждень справжньою смакотою

16:50 14 травня 2023
Готова страва

Українська фудблогерка Alina Foodee давно вподобала смачні страви, на приготування яких не треба витрачати ні багато часу, ні грошей. Досить часто в своїх рецептах вона використовує готове листкове тісто і лаваш. Але цього разу вона показала, як готує смачний сніданок з лавашу сестра її чоловіка.

В рецепті також присутні сир, вершкове масло та будь-які спеції.

Повний список складових:

  • тортилья або лаваш — 2 шт.
  • вершкове масло
  • сир типу чеддер — 80 г
  • сушений часник
  • сушений базилік
  • чорний мелений перець

Приготування

Лаваш або тортилью треба змазати розтопленим вершковим маслом і добре притиснути листи один до одного.

Зверху притрусити тертим сиром.

Запікати при 220 С протягом 5−7 хвилин (треба, аби края лаваша підрум'янилися).

Гарячий виріб притрушуємо ароматними травами і молотим перцем.

За словами Аліни, на сир можна також викласти овочі, порізане м'ясо — тоді вийде щось на кшалт піци.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали інші швидкі рецепти з лавашу, зокрема шаурми по-домашньому та яєчні в лаваші.

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