Сніданок за 5 хвилин із лаваша з сиром від української красуні-блогерки Аліни: почніть завтра тиждень справжньою смакотою

Українська фудблогерка Alina Foodee давно вподобала смачні страви, на приготування яких не треба витрачати ні багато часу, ні грошей. Досить часто в своїх рецептах вона використовує готове листкове тісто і лаваш. Але цього разу вона показала, як готує смачний сніданок з лавашу сестра її чоловіка.

В рецепті також присутні сир, вершкове масло та будь-які спеції.

Повний список складових:

тортилья або лаваш — 2 шт.

вершкове масло

сир типу чеддер — 80 г

сушений часник

сушений базилік

чорний мелений перець

Приготування

Лаваш або тортилью треба змазати розтопленим вершковим маслом і добре притиснути листи один до одного.

Зверху притрусити тертим сиром.

Запікати при 220 С протягом 5−7 хвилин (треба, аби края лаваша підрум'янилися).

Гарячий виріб притрушуємо ароматними травами і молотим перцем.

За словами Аліни, на сир можна також викласти овочі, порізане м'ясо — тоді вийде щось на кшалт піци.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали інші швидкі рецепти з лавашу, зокрема шаурми по-домашньому та яєчні в лаваші.

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram