«Незвичайно, але багатьом знайоме»: ексклюзивний рецепт карбонари з картоплею від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, який раніше запропонував рецепт печеної картоплі, розповів, як готуати картоплю карбонара.

«Ексклюзив замовляли? Пропоную зробити дещо незвичний, але знайомий багатьом рецепт карбонари… з картоплею!» — написав він.

Інгредієнти: • Картопля — 0,5 кг

• Олія — 20 мл

• Сіль — на смак

• Бекон — 100 г

• Яйця — 2 шт.

• Пармезан — 100 г

• Перець — на смак Приготування: 1. Робимо «гармошку» з картоплі, як на відео, та поливаємо її олією;

2. Солимо картоплю та відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 °C;

3. Нарізаємо скибочками бекон та смажимо його;

4. Змішуємо яйця, пармезан та перець, додаємо 1−2 ст.л. води;

5. Картоплю додаємо до бекону, та заливаємо соусом з яєць. Швиденько перемішуємо.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий ресторатор Володимир Ярославський запропонував автентичний рецепт спагеті карбонара.

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