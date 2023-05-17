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«Незвичайно, але багатьом знайоме»: ексклюзивний рецепт карбонари з картоплею від Ектора Хіменеса-Браво

17:18 17 травня 2023
Карбонара

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, який раніше запропонував рецепт печеної картоплі, розповів, як готуати картоплю карбонара.

«Ексклюзив замовляли? Пропоную зробити дещо незвичний, але знайомий багатьом рецепт карбонари… з картоплею!» — написав він.

Інгредієнти:

• Картопля — 0,5 кг
• Олія — 20 мл
• Сіль — на смак
• Бекон — 100 г
• Яйця — 2 шт.
• Пармезан — 100 г
• Перець — на смак

Приготування:

1. Робимо «гармошку» з картоплі, як на відео, та поливаємо її олією;
2. Солимо картоплю та відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 °C;
3. Нарізаємо скибочками бекон та смажимо його;
4. Змішуємо яйця, пармезан та перець, додаємо 1−2 ст.л. води;
5. Картоплю додаємо до бекону, та заливаємо соусом з яєць. Швиденько перемішуємо.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий ресторатор Володимир Ярославський запропонував автентичний рецепт спагеті карбонара.

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