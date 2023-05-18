Вбивць ніде не люблять: у Чехії скасували укази про безкоштовне надання землі російським посольствам

Уряд Чехії скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству безкоштовне користування землею в Празі та інших містах, що стало черговим кроком у більш ніж дворічній дипломатичній суперечці з Москвою, яка загострилася через війну в Україні. Про це повідомляє Reuters.

У 2021 році Прага звинуватила російських розвідників у причетності до вибухів на складі зброї в Чехії в 2014 році, що змусило її різко скоротити персонал російського посольства, яке на той час було однією з найбільших місій у Центральній Європі і продовжує працювати в значно скороченому режимі.

17 травня уряд скасував розпорядження, що надали росії право користуватися десятками земельних ділянок у 1970-х і 1980-х роках, видані тодішніми комуністичними правителями країни.

Посольство росії в Празі не відразу відповіло на запит про коментар. Тепер країна-окупантка буде змушена платити за оренду землі, заявили в МЗС.

«Ми скасували урядові рішення, прийняті під дулами російських танків після окупації нашої країни, — заявив у Twitter міністр європейських справ Мартін Дворак. — Не можна допустити, щоб несанкціоновані прибутки від використання цих земельних ділянок підтримували нинішню окупацію України».

Прага підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року і надає їй військову допомогу. За цей час вона надала українській стороні безпекової допомоги на суму понад 152 мільйони доларів. У листопаді чеський парламент визнав «нинішній російський режим терористичним».

Додамо, що раніше парламенти Польщі та Словаччини визнали росію країною-террористкою.

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