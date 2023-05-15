23-й гол Довбика у сезоні приніс «Дніпру-1» перемогу над «Минаєм»: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 15 травня, матчами у Минаї та Ковалівці завершується ігрова програма 26-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 26-й тур

15 травня (понеділок)

«Минай» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 79). Юніорські склади — 2:3.

«Дніпро-1» востаннє йшов з поля без забитого м'яча у гостьовому матчі УПЛ 24 жовтня 2021 року, поступившись на виїзді київському «Динамо» (2:0). З того часу дніпряни обов'язково забивали, продовживши в поєдинку з «Минаєм» свою серію до 17 ігор. Закарпатці тримали оборону 79 хвилин, але в одному з епізодів все ж таки не встежили за Довбиком, який замкнув головою навіс Піхальонка та забив свій уже 23-й гол у сезоні. До рекорду Генріха Мхітаряна, який у сезоні-2012/2013 забив 25 м'ячів за сезон, залишилося два результативні удари.

14 травня (неділя)

«Металіст» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 0:5 (Мізюк, 1, у свої ворота, Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 86, з пенальті). На 31-й хвилині вилучений Демченко («Металіст»), на 33-й хвилині Булеца («Зоря») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:0.

«Львів» — «Ворскла» (Полтава) — 0:2 (Сефері, 56, з пенальті, Скляр, 90+1). Юніорські склади — 2:1.

«Верес» (Рівне) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:0 (Пасіч, 49). На 58-й хвилині вилучений Курило («Металіст 1925»). Юніорські склади — 3:2.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Рух» (Львів) — 1:0 (Капіч, 90, з пенальті). Юніорські склади — 0:1.

13 травня (субота)

«Інгулець» (Петрове) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Конопля, 51, Павлов, 85, у свої ворота). На 79-й хвилині вилучений Паламарчук («Інгулець»). Юніорські склади — 0:3.

«Динамо» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 63 очки (26 матчів);

2. «Дніпро-1» — 61 (26);

3. «Зоря» — 58 (26);

4. «Динамо» — 50 (26);

5. «Олександрія» — 39 (25);

6. «Кривбас» — 35 (26);

7. «Ворскла» — 33 (26);

8. «Колос» — 33 (25);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Верес» — 27 (26);

11. «Металіст 1925» — 27 (26);

12. «Інгулець» — 27 (26);

13. «Минай» — 26 (26);

14. «Рух» — 24 (26);

15. «Металіст» — 22 (26);

16. «Львів» — 13 (26).

Бомбардири: 23 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Також у рамках 26-го туру УПЛ у понеділок, 15 травня, буде зіграно матч «Колос» — «Олександрія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України втратила Олександра Зінченка на матчі відбору Євро-2024.

Фото ФК «Мінай»

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