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Додайте сметану та мед — і сусіди позаздрять вашому врожаю: перевірений народний метод підживлення аґрусу

14:48 19 травня 2023
Аґрус

Досвідчені городники знають безліч рецептів підживлення кущів агрусу, наприклад, за допомогою картопляного лушпиння та трав`яного настою. А ще для того, щоб отримати гарний врожай, можна використати сметанно-медовий розчин із дріжджами.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» стверджують, що ця рослина невибаглива в догляді, але гостро потребує поживних речовин. Та діляться перевіреним народним методом підживлення агрусу.

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Інгредієнти:

  • Сметана — 5 грамів;
  • Сироватка — 1 літр;
  • Мед — одна столова ложка;
  • Дріжджі — 10 грамів.

Складові змішують та розбавляють водою до 10 літрів. Підживлення залишають на 7 днів для зброжування, а потім поливають кущі.

Також важливим є боротьба із захворюваннями культури. Так, відразу після цвітіння агрус рекомендують обробити від борошнистої роси. Для цього використовують контактні фунгіциди, які залишаються на кущі після нанесення: цинеб, полікарбоцин, сірка, 1-відсоткова бордоська рідина та інші контактні препарати.

Фото Pixabay

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