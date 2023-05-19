Додайте сметану та мед — і сусіди позаздрять вашому врожаю: перевірений народний метод підживлення аґрусу
Досвідчені городники знають безліч рецептів підживлення кущів агрусу, наприклад, за допомогою картопляного лушпиння та трав`яного настою. А ще для того, щоб отримати гарний врожай, можна використати сметанно-медовий розчин із дріжджами.
Автори каналу «Моя дача. Сад і город» стверджують, що ця рослина невибаглива в догляді, але гостро потребує поживних речовин. Та діляться перевіреним народним методом підживлення агрусу.
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Інгредієнти:
- Сметана — 5 грамів;
- Сироватка — 1 літр;
- Мед — одна столова ложка;
- Дріжджі — 10 грамів.
Складові змішують та розбавляють водою до 10 літрів. Підживлення залишають на 7 днів для зброжування, а потім поливають кущі.
Також важливим є боротьба із захворюваннями культури. Так, відразу після цвітіння агрус рекомендують обробити від борошнистої роси. Для цього використовують контактні фунгіциди, які залишаються на кущі після нанесення: цинеб, полікарбоцин, сірка, 1-відсоткова бордоська рідина та інші контактні препарати.
Фото Pixabay5
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