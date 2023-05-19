«Шахтар» не забив пенальті, але дотиснув «Верес»: відеоогляди матчів чемпіонату України

У п'ятницю, 19 травня, матчами у Рівному та Полтаві продовжилася ігрова програма 27-го туру чемпіонату України з футболу, в якому «Дніпро-1» на четвертій (!) компенсованій хвилині вирвав перемогу у «Колоса».

Чемпіонат України. 27-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Зубков, 35, Матвієнко, 84 — В. Шарай, 74). На 47-й хвилині Сікан («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 4:0.

«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький (Михайличенко, 87), Матвієнко, Степаненко, Зубков, Назарина, Судаков (Тотовицький, 87), Топалов (Криськів, 65), Сікан (Келсі, 75).

Оскільки матч першого кола на прохання «Шахтаря» команди зіграли у Львові, то за взаємною домовленістю звітний поєдинок приймав стадіон «Авангард» у Рівному. «Верес» був рішуче налаштований дати бій лідеру, і підопічним Юрія Вірта вдалося потріпати нерви «гірникам».

Перший тайм не був багатим на моменти, і «Шахтар» фактично з єдиного удару в площину відкрив рахунок, коли Зубков з другої спроби і за допомогою рикошету від захисника «Вереса» таки відправив м'яч у ворота (цей гол став для клубу з Рівного ювілейним, 200-м, пропущеним в елітному вітчизняному дивізіоні). У дебюті другого тайму «гірники» отримали чудовий шанс подвоїти свою перевагу, коли Курко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але Сікан не зміг переграти Когута з 11-метрової позначки.

Трохи згодом спрацювало правило «не забиваєш ти — забивають тобі». Це диво-удар зльоту з-за меж штрафного майданчика вдався Владиславу Шараю, і Трубін не ворухнувся, лише супроводивши поглядом м'яч, що влетів у кут. Тим не менш, «гірникам» вдалося вирвати перемогу, і вирішальний м'яч організували захисники — Ракицький навісив із лівого флангу, а забутий гравцями «Вереса» Матвієнко головою відправив м'яча до сітки.

«Ворскла» (Полтава) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Степанюк, 62). Юніорські склади — 2:3.

«Ворскла» здобула мінімальну перемогу, забивши ювілейний, 500-й, «домашній» гол у вищому українському дивізіоні, і обійшла «Кривбас» у турнірній таблиці.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 66 очок (27 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (27);

3. «Зоря» — 58 (26);

4. «Динамо» — 50 (26);

5. «Олександрія» — 42 (26);

6. «Ворскла» — 36 (27);

7. «Кривбас» — 35 (27);

8. «Колос» — 34 (27);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Верес» — 27 (27);

11. «Металіст 1925» — 27 (26);

12. «Інгулець» — 27 (26);

13. «Минай» — 26 (26);

14. «Рух» — 24 (26);

15. «Металіст» — 22 (26);

16. «Львів» — 13 (26).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Також у рамках 27-го туру чемпіонату України будуть зіграні наступні матчі: «Чорноморець» — «Минай», «Зоря» — «Інгулець», «Олександрія» — «Динамо» (20 травня); «Металіст 1925» — «Металіст», «Рух» — «Львів» (21 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ракицький покаявся та вперше розповів, чому під час війни поїхав грати до росії.

Фото ФК «Шахтар»

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