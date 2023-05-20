«Динамо» забило п'ять м'ячів та розгромило команду Ротаня: відеоогляди матчів чемпіонату України

У суботу, 20 травня, трьома матчами продовжився 27-й тур чемпіонату України з футболу, в якому «Дніпро-1» на четвертій (!) компенсованій хвилині вирвав перемогу у «Колоса».

Чемпіонат України. 27-й тур

20 травня (субота)

«Олександрія» — «Динамо» (Київ) — 1:5 (Сігєєв, 40 — Андрієвський, 17, Ванат, 32, Вівчаренко, 72, Логінов, 78, у свої ворота, Волошин, 88). Юніорські склади — 2:3.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Сирота, Дячук (Боль, 89), Вівчаренко, Шепелєв (Рамадані, 81), Андрієвський, Кабаєв (Волошин, 82), Перріс (Караваєв, 82), Буяльський, Ванат (Гармаш, 65) .

«Олександрія» традиційно вважається для «Динамо» зручним суперником. Із 27 матчів, які команди провели у внутрішніх турнірах, представники Кіровоградської області перемогли лише у двох. При цьому звітний поєдинок більше розглядався ще й з погляду боротьби за четверте місце, яке дає право розпочати виступ у Лізі конференцій наступного сезону з пізнішої стадії.

Щоправда, особливої боротьби не вийшло. Гості швидко вийшли вперед, а в середині першого тайму подвоїли свою перевагу (динамівець Ванат забив свій 15-й гол у вищому вітчизняному дивізіоні). Незадовго до перерви підопічні Руслана Ротаня скоротили відставання, і інтрига трималася до середини другого тайму, після чого «Динамо» забило тричі (з вимушеною перервою на повітряну тривогу) та здобуло розгромну перемогу. А «Олександрія» як мінімум до наступного туру змушена відкласти ювілейну, 100-ту, перемогу в чемпіонатах України.

«Зоря» (Луганськ) — «Інгулець» (Петрове) — 2:0 (Бражко, 21, з пенальті, Н. Русин, 81). Юніорські склади — 6:1.

«Зоря» здобула сьому поспіль перемогу, практично гарантувавши собі місце в Лізі Європи наступного сезону, а там, чим чорт не жартує, може ще й за кваліфікацію Ліги чемпіонів зачепитися, якщо «Дніпро-1» чи «Шахтар» оступляться десь. «Інгулець» же після досить жвавого старту у весняній частині сезону не може забити вже в шостій грі поспіль.

«Чорноморець» (Одеса) — «Минай» — 0:1 (Хадіда, 61, у свої ворота). Юніорські склади — 3:1.

«Чорноморець» після сенсаційної гостьової перемоги над «Динамо» несподівано поступився на своєму полі «Минаю». Єдиний гол одесити пропустили в середині першого тайму, коли у свої ворота м'яча зрізав півзахисник «моряків» Хадіда.

19 травня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Зубков, 35, Матвієнко, 84 — В. Шарай, 74). На 47-й хвилині Сікан («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 4:0.

«Ворскла» (Полтава) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Степанюк, 62). Юніорські склади — 2:3.

«Дніпро-1» — «Колос» (Ковалівка) — 2:1 (Довбик, 57, Сарапій, 90+4 — Мякушко, 45+1). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 66 очок (27 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (27);

3. «Зоря» — 61 (27);

4. «Динамо» — 53 (27);

5. «Олександрія» — 42 (27);

6. «Ворскла» — 36 (27);

7. «Кривбас» — 35 (27);

8. «Колос» — 34 (27);

9. «Чорноморець» — 29 (27);

10. «Минай» — 29 (27);

11. «Верес» — 27 (27);

12. «Металіст 1925» — 27 (26);

13. «Інгулець» — 27 (27);

14. «Рух» — 24 (26);

15. «Металіст» — 22 (26);

16. «Львів» — 13 (26).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Також у рамках 27-го туру чемпіонату України в неділю, 21 травня, зіграють «Металіст 1925» — «Металіст» та «Рух» — «Львів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ракицький покаявся та вперше розповів, чому під час війни поїхав грати до росії.

Фото ФК «Динамо»

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram