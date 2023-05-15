Найсмачніший пиріг з полуницею та мигдалем: легкий рецепт від Валі Саєнко
Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як приготувати оладки з фруктами, поділилася рецептом приготування пирога з мигдалем та полуницею.
«Сезон ягід розпочато і з цього приводу ділюсь легким рецептом пирога. Ягоди можна брати будь-які сезонні, а мигдалеве борошно замінити на перебитий мигдаль. Отже, готуємо!» — написала вона.
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Інгредієнти (на форму 28 см):
Масло вершкове м’яке — 130 гр
Яйця — 3 шт
Цукор — 70 гр
Борошно мигдалеве — 100 гр
Борошно пшеничне — 100 гр
Розпушувач — 3 гр
Цедра лимону
Цукор ванільний
Для крему:
Крем сир — 300 гр
Вершки 33% - 100 гр
Цукрова пудра — 70 гр
Полуниця — 0,5 кг
Горішки для декору
Спосіб приготування:
Для тіста: змішаємо цукор і м’яке вершкове масло з цедрою лимону. Взіб’ємо міксером до пишності. Додаємо по одному яйця і взбиваємо до однорідності. Далі всі сухі інгредієнти. Перемішуємо. Викладаємо в підготовлену форму (змащену маслом і обсипану борошном). Запікаємо при 180 градусах приблизно 20−25 хвилин. Має гарно зарумянитись. Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути і перегортаємо догори ногами на тарілку.
Для крему. Просто збиваємо все міксером. Солодкість крему регулюйте самостійно.
Викладаємо крем, зверху полуницю і посипаємо горішками. Готово!
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