Найсмачніший пиріг з полуницею та мигдалем: легкий рецепт від Валі Саєнко

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як приготувати оладки з фруктами, поділилася рецептом приготування пирога з мигдалем та полуницею.

«Сезон ягід розпочато і з цього приводу ділюсь легким рецептом пирога. Ягоди можна брати будь-які сезонні, а мигдалеве борошно замінити на перебитий мигдаль. Отже, готуємо!» — написала вона.

Інгредієнти (на форму 28 см): Масло вершкове м’яке — 130 гр

Яйця — 3 шт

Цукор — 70 гр

Борошно мигдалеве — 100 гр

Борошно пшеничне — 100 гр

Розпушувач — 3 гр

Цедра лимону

Цукор ванільний Для крему:

Крем сир — 300 гр

Вершки 33% - 100 гр

Цукрова пудра — 70 гр Полуниця — 0,5 кг

Горішки для декору

Спосіб приготування: Для тіста: змішаємо цукор і м’яке вершкове масло з цедрою лимону. Взіб’ємо міксером до пишності. Додаємо по одному яйця і взбиваємо до однорідності. Далі всі сухі інгредієнти. Перемішуємо. Викладаємо в підготовлену форму (змащену маслом і обсипану борошном). Запікаємо при 180 градусах приблизно 20−25 хвилин. Має гарно зарумянитись. Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути і перегортаємо догори ногами на тарілку. Для крему. Просто збиваємо все міксером. Солодкість крему регулюйте самостійно.

Викладаємо крем, зверху полуницю і посипаємо горішками. Готово!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати сметанник з полуницею.

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