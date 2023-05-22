Нереально смачне печиво «Червоний оксамит»: простий рецепт від української блогерки-красуні (відео)
Українська блогерка Христина останнім часом тішить своїх підписників рецептами простих, але дуже смачних страв.
До того ж страви Христини легкі й не додають любителям солодкого зайвих калорій.
Цього разу блогерка рекомендує рецепт гарного та розсипчастого печива «Червоний оксамит». Випікається воно на молоці з невеликою кількістю какао. Замість вершкового масла — олія.
Інгредієнти:
борошно — 220 г;
розпушувач — 1 ст. л.;
какао — 1 ч. л. з гіркою;
дрібка солі;
яйце — 1 шт.;
цукор — 150 г;
молоко — 45 мл;
соняшникова олія — 50 мл;
барвник — 15 крапель;
цукрова пудра.
Приготування:
З'єднати борошно, розпушувач, какао та дрібку солі. Окремо яйце змішати з цукром, додати молоко, соняшникову олію та барвник. З'єднати рідку та суху маси.
Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.
Сформувати невеликі кульки, обваляти в цукровій пудрі та викласти на деко, застелене пергаментом.
Випікати за 180 градусів 13 хвилин.
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