Нереально смачне печиво «Червоний оксамит»: простий рецепт від української блогерки-красуні (відео)

Українська блогерка Христина останнім часом тішить своїх підписників рецептами простих, але дуже смачних страв.

До того ж страви Христини легкі й не додають любителям солодкого зайвих калорій.

Цього разу блогерка рекомендує рецепт гарного та розсипчастого печива «Червоний оксамит». Випікається воно на молоці з невеликою кількістю какао. Замість вершкового масла — олія.

Інгредієнти:

борошно — 220 г;

розпушувач — 1 ст. л.;

какао — 1 ч. л. з гіркою;

дрібка солі;

яйце — 1 шт.;

цукор — 150 г;

молоко — 45 мл;

соняшникова олія — 50 мл;

барвник — 15 крапель;

цукрова пудра.

Приготування:

З'єднати борошно, розпушувач, какао та дрібку солі. Окремо яйце змішати з цукром, додати молоко, соняшникову олію та барвник. З'єднати рідку та суху маси.

Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.

Сформувати невеликі кульки, обваляти в цукровій пудрі та викласти на деко, застелене пергаментом.

Випікати за 180 градусів 13 хвилин.

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