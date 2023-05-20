Салат з буряка та горошку: дуже вдале поєднання, під силу кожному чоловіку на кухні

Українські фуд-блогери стали дуже популярні у мережі, особливо серед молоді. Завдяки простим та цікавим рецептам, в них стає все більше прихильників.

Українці готують за старовинними рецептами своїх бабусь або діляться досвідом приготування сучасних бюджетних страв зі знайомих продуктів.

Блогер з ніком mil_alexx_pp у TikTok показав, як приготувати смачний салат з буряку та горошку.

Алекс впевнений, що така страва під силу кожному чоловіку.

Салат з буряку та горошку Продукти:

варений буряк

горошок консервований

огірок маринований

сир «Фета»

сметана

майонез

перець чорний мелений

часник сушений Приготування: Варений буряк нарізати кубиками, додати маринований огірок, сир «Фета» та маринований горошок. Заправити салат сметаною та майонезом (по одній столовій ложці). Для смаку додати чорного перцю та сушеного часнику. Все перемішати. Салат готовий.

Раніше ми розповідали, як приготувати буженину з курки від українських тіктокерів.

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