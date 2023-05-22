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Освіжаючий мохіто: обовʼязково готуйте у спеку

22:01 23 травня 2023
мохіто

Безалкогольний мохіто (рецепт мохіто з додаванням алкоголю читайте тут) легко замінить покупний лимонад на будь-якому дитячому святі. Виходить не гірше, ніж у ресторані! Напій освіжить у спеку, подарує незабутні смакові враження, а також порадує ваших домашніх і гостей, пояснює фудблогерка Юлія Сімончук.

Нам знадобиться:

  • спрайт
  • лайм
  • лимон
  • апельсин
  • м’ята
  • лід

Приготування:

В посуд кладемо порізані лайм, лимон, мʼяту. Для кращого смаку та аромату можна трохи перетерти це все. Додаємо лід і апельсин, заливаємо охолодженим спрайтом.

Смак регулюйте на свої відчуття, додаючи той чи інший інгредієнт. Можна в залежності від сезону додавати полуницю чи інші ягоди та фрукти.

Раніше відома фудблогерка Ольга Буравчук поділилася рецептом приготування кульбабового лимонаду.

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