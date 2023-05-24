Циганков заробив пенальті, а «Жирона» врятувалася в чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

Футболіст збірної України Віктор Циганков, який наприкінці березня вперше став батьком, записав чергову гольову дію в чемпіонаті Іспанії у складі «Жирони».

Каталонці в рамках 36-го туру примери приїхали у Віго до «Сельти». Наприкінці першого тайму господарі відкрили рахунок у матчі, але після перерви прохід Циганкова з правого флангу було зупинено фолом у штрафному майданчику. Стуані з першої спроби не зміг переграти голкіпера, але арбітр після перегляду відеоповтору сказав перебити 11-метровий, і цього разу гравець «Жирони» виявився точним.

У підсумку матч так і завершився гольовою нічиєю — 1:1. Каталонці посідають у турнірній таблиці восьме місце, відстаючи від «Атлетика» з Більбао, що йде на «єврокубковому» сьомому місці, на одне очко (щоправда, опонент провів на одну гру менше). До завершення сезону «Жироні» залишилося провести два поєдинки — домашній із «Бетисом» (28 травня) та виїзний із «Осасуною» (4 червня).

Відеоогляд матчу «Сельта» — «Жирона» — 1:1

Щодо Циганкова, то наш співвітчизник після переходу з «Динамо» провів в іспанській примері 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Жирона» з історичним досягненням партнера Циганкова обіграла «Реал» із Луніним.

Фото Twitter ФК «Жирона»

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