37.08 / 37.55 40.21 / 40.88
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Циганков заробив пенальті, а «Жирона» врятувалася в чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

9:30 24 травня 2023
Циганков у Жироні

Футболіст збірної України Віктор Циганков, який наприкінці березня вперше став батьком, записав чергову гольову дію в чемпіонаті Іспанії у складі «Жирони».

Каталонці в рамках 36-го туру примери приїхали у Віго до «Сельти». Наприкінці першого тайму господарі відкрили рахунок у матчі, але після перерви прохід Циганкова з правого флангу було зупинено фолом у штрафному майданчику. Стуані з першої спроби не зміг переграти голкіпера, але арбітр після перегляду відеоповтору сказав перебити 11-метровий, і цього разу гравець «Жирони» виявився точним.

У підсумку матч так і завершився гольовою нічиєю — 1:1. Каталонці посідають у турнірній таблиці восьме місце, відстаючи від «Атлетика» з Більбао, що йде на «єврокубковому» сьомому місці, на одне очко (щоправда, опонент провів на одну гру менше). До завершення сезону «Жироні» залишилося провести два поєдинки — домашній із «Бетисом» (28 травня) та виїзний із «Осасуною» (4 червня).

Відеоогляд матчу «Сельта» — «Жирона» — 1:1

Щодо Циганкова, то наш співвітчизник після переходу з «Динамо» провів в іспанській примері 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Жирона» з історичним досягненням партнера Циганкова обіграла «Реал» із Луніним.

Фото Twitter ФК «Жирона»

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розсада перед висадкою

Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

перець

«Магічне» підживлення для томатів, перцю і огірків: гарантує 100% результат (відео)

Гарний врожай помідорів

Киньте цю диво-таблетку в лунку при посадці томатів: вони відразу почнуть рости, і ніколи не будуть хворіти

Веселий кінь

Овнам — корисні знайомства, Рибам — освідчення в коханні, Дівам — нові враження: гороскоп на день Коня-Жартуна Джонсонюка 24 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту