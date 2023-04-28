Диктатор лукашенка уявив себе «новим Сталіним»

Самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко наполягає на перегляді багатьох положень Закону про воєнний стан, посилаючись на «стрімко мінливий характер загроз» і «все нові види гібридної війни», про це з посиланням на свої джерела пише Telegram-канал «Беларуская выведка». Джерела повідомили частину заходів мобілізації, які запроваджуватимуться залежно від рівня оголошеного режиму загрози.

«Призову першої хвилі мобілізації підлягають особи віком 21−35 років, які пройшли строкову військову службу, та офіцери запасу віком 22−38 років. За окремим планом призвуть медиків, оскільки всі стаціонарні лікувальні установи частково або повністю перетворять на військові частини за медичним профілем. Під час оголошення першої хвилі „термінових зборів“ запроваджують заборону на виїзд в усі країни для жінок-військовослужбовців запасу і всіх чоловіків віком до 55 років. Наступні „хвилі“ передбачають призов за потребою всіх вікових категорій без урахування попереднього досвіду військової служби та обмежень придатності за рознарядками відповідно до затребуваності цивільних спеціальностей».

Секретним указом лукашенко, пишуть автори каналу, передбачено «закріплення чинних керівників на підприємствах» із доданою відповідальністю за невиконання поставлених завдань. Керівники підприємств де факто стають «державними кріпаками», посадовими особами, зобов'язаними виконувати доведені завдання і плани держзамовлень на оборону під загрозою бути засудженими.

«Цікавий факт. Тим же „секретним указом“ лукашенко передбачає особливий фіскальний режим. Податкова інспекція і Нацбанк в односторонньому порядку отримають право негайного заморожування будь-яких коштів юридичних осіб і безапеляційне право списувати необхідні суми грошових коштів з рахунків. Норми указу так само передбачають заморозки і часткове вилучення вкладів фізичних осіб під гарантії повернення державою. Абсолютне нововведення — „добровільний перехід на бік противника“. Ця нова форма злочину передбачає як покарання — розстріл».

Джерела повідомляють, що за жорсткістю вжитих заходів, плани лукашенка дуже нагадують закони, розроблені Сталіним під час війни.

Раніше повідомлялося, що лукашенко вперше пояснив, навіщо білорусі ядерна зброя.

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram