Тримав на прицілі: у Вінниці винесли вирок полковнику ЗСУ, який у п'яному вигляді погрожував на вулиці перехожому

На Вінниччині, де минулого року п'яний поліцейський відкрив стрілянину по людях, в обласному центрі засудили до трьох років позбавлення волі полковника ЗСУ, котрий вчинив збройне хуліганство на вулиці, пише 368.media з посиланням на вирок міського суду за ч. 4 ст. 296 КК.

Чоловік працює оперативним черговим відділу ситуаційного центру. У грудні 2022 року він перебував у стані алкогольного сп’яніння на вулиці. Інцидент відбувався вдень. Офіцер розпочав словесний конфлікт із незнайомими мешканцями будинку. Під час розмови він із незначного приводу вдарив жінку кулаком у потилицю. Остання впала на землю.

До полковника підійшов чоловік, який виконував корисні суспільні роботи з прибирання навколишньої території. Він зробив усне зауваження йому щодо його незаконних дій.

Офіцер натомість наказав чоловіку знайти двох сторонніх осіб, які б підтвердили особистість останнього. Далі він дослав патрон у патронник та почав тримати свідка на прицілі. Постраждалий підняв руки догори та тримав їх, допоки двоє сторонніх осіб, які приходили поряд, не підтвердили особистість останнього.

Через декілька годин після конфлікту полковника затримали правоохоронці.

У суді офіцер визнав вину у повному обсязі. Зазначив, що про вчинене він щиро шкодує, зробив для себе належні висновки, надалі такого вчиняти не буде та просив суд його суворо не карати, оскільки він є чинним військовослужбовцем, є учасником бойових дій.

Потерпілий чоловік просив застосувати максимально суворе покарання, а жінка, що не з’явилася на засідання, вирішила покластися на рішення суду.

Судом враховано, що полковник має на утриманні неповнолітню дитину, а також те, що він є інвалідом ІІІ групи та є учасником бойових дій. Проте порушення він скоїв у стані алкогольного сп’яніння, що обтяжує вирок.

Полковника визнали винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На підставі ч. 5 ст. 72 КК йому у строк покарання зарахували час попереднього ув’язнення 5 грудня 2022 року.

Як писали «ФАКТИ», минулого року під Дніпром затримали п'яного полковника СБУ, який вчинив скандал та погрожував застосувати автомат, а на Полтавщині нещодавно винесли вирок капітану, який у стані алкогольного сп’яніння вбив солдата.

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