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Події

Тримав на прицілі: у Вінниці винесли вирок полковнику ЗСУ, який у п'яному вигляді погрожував на вулиці перехожому

14:38 25 травня 2023
Вирок суду

На Вінниччині, де минулого року п'яний поліцейський відкрив стрілянину по людях, в обласному центрі засудили до трьох років позбавлення волі полковника ЗСУ, котрий вчинив збройне хуліганство на вулиці, пише 368.media з посиланням на вирок міського суду за ч. 4 ст. 296 КК.

Чоловік працює оперативним черговим відділу ситуаційного центру. У грудні 2022 року він перебував у стані алкогольного сп’яніння на вулиці. Інцидент відбувався вдень. Офіцер розпочав словесний конфлікт із незнайомими мешканцями будинку. Під час розмови він із незначного приводу вдарив жінку кулаком у потилицю. Остання впала на землю.

До полковника підійшов чоловік, який виконував корисні суспільні роботи з прибирання навколишньої території. Він зробив усне зауваження йому щодо його незаконних дій.

Офіцер натомість наказав чоловіку знайти двох сторонніх осіб, які б підтвердили особистість останнього. Далі він дослав патрон у патронник та почав тримати свідка на прицілі. Постраждалий підняв руки догори та тримав їх, допоки двоє сторонніх осіб, які приходили поряд, не підтвердили особистість останнього.

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Через декілька годин після конфлікту полковника затримали правоохоронці.

У суді офіцер визнав вину у повному обсязі. Зазначив, що про вчинене він щиро шкодує, зробив для себе належні висновки, надалі такого вчиняти не буде та просив суд його суворо не карати, оскільки він є чинним військовослужбовцем, є учасником бойових дій.

Потерпілий чоловік просив застосувати максимально суворе покарання, а жінка, що не з’явилася на засідання, вирішила покластися на рішення суду.

Судом враховано, що полковник має на утриманні неповнолітню дитину, а також те, що він є інвалідом ІІІ групи та є учасником бойових дій. Проте порушення він скоїв у стані алкогольного сп’яніння, що обтяжує вирок.

Полковника визнали винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На підставі ч. 5 ст. 72 КК йому у строк покарання зарахували час попереднього ув’язнення 5 грудня 2022 року.

Як писали «ФАКТИ», минулого року під Дніпром затримали п'яного полковника СБУ, який вчинив скандал та погрожував застосувати автомат, а на Полтавщині нещодавно винесли вирок капітану, який у стані алкогольного сп’яніння вбив солдата.

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