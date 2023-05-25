Додайте коров’ячий гній та пташиний послід, й огірки родитимуть центнерами
Яким би маленьким не був сад чи присадибна ділянка, там завжди знайдеться місце для огірків. Досвідчені господині обов'язково знайдуть час, щоб зробити кілька баночок огірків на зиму. Дійсно, не купувати ж їх за шаленими цінами в супермаркеті, коли при мінімальному догляді та дотриманні агротехніки можна виростити чудовий урожай? А в якості добрив можна використовувати тільки органічні добрива, пише thumbgarden.com.
Зола містить велику кількість фосфору і калію, які необхідні для добре розвиненої кореневої системи і достатньої кількості зелені. Крім основних елементів, зола містить близько 30 корисних сполук, таких як магній і марганець. Натрій у її складі також виконує роль каталізатора, дозволяючи рослинам краще засвоювати корисні речовини. Калію найбільше в попелі молодих дерев листяних порід і в листі. Ялиновий попіл багатий на кальцій, а дубовий — на фосфор.
Удобрюйте огірки попелом під час росту і плодоношення. Поливайте рослини розчином золи кожні 2 тижні. Технологія його приготування дуже проста. Підготовлені дрова, нарізані гілки, лози, листя, а також ягоди горобини, складають у відро і обережно спалюють. На відкритому просторі вони згорять швидше, але є ризик пожежі через іскри, що розлітаються, і половина цінних інгредієнтів буде здута вітром під час охолодження.
Попіл найкраще зберігати в банках або коробках з кришками. Не збирайте в герметичні пакети або банки, може утворитися конденсат, і добриво втратить більшу частину своїх корисних властивостей.
Насіння огірків перед посадкою замочують у розчині золи для підвищення імунітету та схожості. При посадці золу змішують з ґрунтом і додають на дно лунки. Іноді для більш тривалого ефекту в прикореневу зону рослини висипають 2 столові ложки добрива, а потім поливають за звичайною схемою.
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Коров'ячий гній та пташиний послід — використання цього виду органічних добрив працює дуже добре. Коров'ячий гній можна відразу розводити водою, а пташиний послід необхідно «спалити», він дуже агресивний, і дуже обережно поливати рослини його розчином у співвідношенні 1:10.
Щоб суміш була готова до використання, залийте сировину водою і дайте їй перебродити кілька днів у сонячну погоду.
Застосовуючи курячий або коров'ячий гній, вносьте його тільки під коріння кущів і уникайте нанесення на листя. Огірки добре реагують на внесення гною. Таке добриво не впливає на смак і запах стиглих плодів, особливо коли гілки підв'язані до шпалери. Це спеціальне добриво для огірків використовується при вирощуванні в теплицях і відкритому ґрунті.
Не використовуйте свинячий гній. У ньому високий відсоток аміачних сполук, які можуть обпалити кореневу систему.
Ополіскування відваром цибулевого лушпиння не тільки повертає волоссю колір і еластичність та лікує шкіру голови. Він містить всі елементи, необхідні для гарного росту і розвитку огіркових бадилля. Засіб зміцнює рослину як профілактичний засіб проти хвороб і шкідників. Настій готується холодним способом шляхом бродіння. Достатньо 5 літрів води і 20 грамів висушеного цибулиння настояти протягом 5 днів. Він підходить для обприскування водою кожні 14 днів.
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