Відлякуйте мурах: незвичні способи використання кухонної солі в саду

Сіль — необхідна річ на в кулінарії та домашньому господарстві, але чи знаєте ви, що її можна використовувати і в саду. Наприклад, солона вода допоможе знищити отруйний плющ, який може викликати сверблячі висипання та болючі пухирі. Розчиніть 1 склянку солі в 1 літрі гарячої води. Розпиліть цю суміш на листя і стебла плюща, пише balconygardenweb.com.

Для знищення бур'янів теж можна використовувати звичайну сіль. Щоб приготувати цей сольовий засіб для знищення бур'янів, закип'ятіть 1 літр води, розчиніть 5 столових ложок оцту і 2 столові ложки солі. Після перемішування полийте цим розчином бур'яни між тріщинами на тротуарах і під'їзних шляхах.

Мурахи можуть бути руйнівними в саду і вбивати багато корисних комах, включаючи дощових черв'яків. Просто посипте кухонною сіллю ділянки поблизу мурашиних стежок, щоб відлякати їх. Також посипте слимаків великою дозою солі, щоб вбити їх.

Якщо іржа вкрила ваш садовий інвентар, металеві меблі та інші залізні речі, використовуйте теж сіль. Іржу завжди важко видаляти, але якщо у вас є трохи лимонного соку і трохи солі (змішайте їх у рівних пропорціях), ви можете створити пасту, яка досить добре її витягує.

А от морська сіль для окремих рослин корисна, зокрема вона використовується городниками для підживлення огірків.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram