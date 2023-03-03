Забагато солі та цукру: фахівець пояснив, чому краще забути про консервацію

«Що ви за господиня, якщо не робили закрутки на зиму?» — часто можна почути від наших бабусь. Це зараз ми живемо в 21 столітті, де є холодильники, морозильні камери і продукти можуть там зберігатись місяцями та не псуватись. З року в рік все менше господинь роблять закрутки, але все ж роблять, і в магазинах також вибір великий. Напрошується логічне запитання: а це корисно? Відповідь дав фітнес-тренер та консультант зі здорового харчування Юрій Попко.

«Рецепт маринування овочів, до прикладу беремо огірочки: на 1 літр води додати цукру 8 чайних ложок, 4 чайні ложки солі та 5 столових ложок оцту 9%. Кип'ятити 3 хвилини й залити гарячим маринадом банки. Після покласти банки стерилізуватися в киплячу воду на 8 хвилин.

Тобто були огірки звичайні низькокалорійні і корисні, а вийшло що? Проти цукру я нічого не маю, він і так всюди є, тільки для чого нам ще його стільки, якщо в більшості з нас він і так добову норму перевищує у декілька разів. Добова норма 6 ложечок чайних в середньому, це я не про чай і каву, яку ви солодите, а загалом з продуктів також. Чим шкідливе систематичне зловживання цукром, певно відомо кожному. У 4 чайних ложках солі її 28 грамів, а добова норма — 6 грамів. Крім того, овочі проходять високу термічну обробку, тобто стерилізацію.

Після неї значна частина вітамінів в продуктах зменшується, особливо вітамін С. Натомість мінерали зберігаються, але не забуваємо, що в банку ми поклали овоч, а на виході отримаємо ще купу солі з цукром. Тобто спочатку був огірок, а на виході ми отримали невідомо що, суміш з солі, цукру і сумнівної якості овочі. На цьому фоні парниковий взагалі здається вже якимось ідеальним, я вже мовчу про інші овочі, фрукти, ягоди які банально можна заморозити, чи засолити (типу капусти)".

За словами консультанта з харчування, консервацію їсти можна, це не отрута, але спеціально робити закрутки — це даремна витрата часу, грошей і перевод продуктів, бо є кращі методи зберігання цих же сезонних овочів, або ж є вибір свіжих у продажі.

«Але краще парникові, ніж мариновані. Це стосується тих, які ви не можете заморозити, наприклад, огірки».

Нагадаємо, що ризик захворіти на ботулізм у часи війни суттєво зростає, що треба знати, щоб уникнути страшної хвороби.

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