Успіх «Чорноморця» та втрачений шанс команди Ковальця: відеоогляди матчів УПЛ

У четвер, 25 травня, чотирма поєдинками за участю аутсайдерів фінішує 28 тур української прем'єр-ліги .

Чемпіонат України. 28-й тур

25 травня (четвер)

«Львів» — «Чорноморець» (Одеса) — 0:1 (Салюк, 23). Юніорські склади — 2:0.

Львів'яни у статусі команди, яка достроково вилетіла з прем'єр-ліги та ризикує припинити своє існування, програли на стадіоні СКІФ «Чорноморцю», який тепер точно не покине напряму елітний дивізіон та й навряд чи зіграє у перехідних матчах.

«Минай» — «Рух» (Львів) — 0:0. Юніорські склади — 0:4.

«Битва за виживання» принесла підопічним Володимира Шарана та Віталія Пономарьова по одному очку. Все краще ніж нічого. До речі, «Рух», який у Минаї двічі рятувала від гола поперечина, за нового наставника ще не перемагав — дві нічиї та чотири поразки.

«Інгулець» (Петрове) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 57-й хвилині вилучено Жичикова («Металіст 1925»). Юніорські склади — 1:3.

Підопічні Сергія Ковальця після вилучення з поля захисника гостей Жичикова майже тайм протистояли команді Едмара у більшості, але забити не змогли і продовжили свою безвиграшну серію в УПЛ до семи зустрічей.

24 травня (середа)

«Зоря» (Луганськ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 83). На 49-й хвилині вилучено Снурніцина («Зоря»). Юніорські склади — 1:1.

«Верес» (Рівне) — «Олександрія» — 2:2 (Кльоц, 26, Вовченко, 55 — Ковалець, 10, Михайленко, 17). Юніорські склади — 2:2.

«Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Волинець, 9, у свої ворота, Андрієвський, 68, Волошин, 90+3). Юніорські склади — 1:4.

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Бланко, 3 — Скляр, 11, з пенальті, Кане, 45+4). Юніорські склади — 1:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 69 очок (28 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (28);

3. «Зоря» — 61 (28);

4. «Динамо» — 56 (28);

5. «Олександрія» — 43 (28);

6. «Ворскла» — 39 (28);

7. «Кривбас» — 35 (27);

8. «Колос» — 34 (28);

9. «Чорноморець» — 32 (28);

10. «Металіст 1925» — 31 (28);

11. «Минай» — 30 (28);

12. «Інгулець» — 28 (28);

13. «Рух» — 28 (28);

14. «Верес» — 28 (28);

15. «Металіст» — 22 (27);

16. «Львів» — 13 (28).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик, Артем Бондаренко (обидва — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

Початок останньої зустрічі 28-го туру між «Кривбасом» та «Металістом» відклали через зливу у Кривому Розі.

У 29-му турі УПЛ зіграють: «Шахтар» — «Дніпро-1», «Олександрія» — «Зоря» (28 травня); «Динамо» — «Верес», «Металіст» — «Минай», «Ворскла» — «Колос», «Львів» — «Інгулець», «Чорноморець» — «Рух», «Металіст 1925» — «Кривбас» (29 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в матчі чемпіонату України вболівальник вдарив арбітра у живіт.

Фото ФК «Львів»

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