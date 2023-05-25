М’ясна збірна окрошка: чудова альтернатива ситному обіду

Окрошка — дуже смачна холодна страва, яка чудово рятує в літню спеку. Окрошку можна вживати відразу або настояти в холодильнику 1−2 години. У другому варіанті отримаєте більш насичений смак, але тут — як із борщем: комусь подобається свіжозварений, а хтось віддасть перевагу «вчорашньому». В окрошку можна додавати не тільки гірчицю, а й хрін, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти: відварна свинина — 250 г

відварена курятина — 250 г

картопля — 500−600 г

редиска — 400 г

огірки — 400 г

яйця — 5−6 шт.

зелень петрушки — 1 пучок

зелень кропу — 1 пучок

цибуля зелена — 1 пучок

сметана (майонез) — 350 г

сіль — на смак

лимонна кислота — на смак

хрін білий (або гірчиця) — на смак

вода мінеральна

Приготування:

М'ясо відварити зі спеціями. Картоплю і яйця теж відварити. Всі продукти нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо сметану і гарно перемішуємо.

Наливаємо воду (квас, кефір, сироватку, айран, але вже не додаємо лимонної кислоти), солимо, додаємо білий хрін. Доводимо до смаку.

При подачі можна кожному в миску покласти по декілька шматочків льоду.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ще однієї незамінної у спеку страви — холодного супа з малосольними огірками.

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