М’ясна збірна окрошка: чудова альтернатива ситному обіду
Окрошка — дуже смачна холодна страва, яка чудово рятує в літню спеку. Окрошку можна вживати відразу або настояти в холодильнику 1−2 години. У другому варіанті отримаєте більш насичений смак, але тут — як із борщем: комусь подобається свіжозварений, а хтось віддасть перевагу «вчорашньому». В окрошку можна додавати не тільки гірчицю, а й хрін, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.
Інгредієнти:
- відварна свинина — 250 г
- відварена курятина — 250 г
- картопля — 500−600 г
- редиска — 400 г
- огірки — 400 г
- яйця — 5−6 шт.
- зелень петрушки — 1 пучок
- зелень кропу — 1 пучок
- цибуля зелена — 1 пучок
- сметана (майонез) — 350 г
- сіль — на смак
- лимонна кислота — на смак
- хрін білий (або гірчиця) — на смак
- вода мінеральна
Приготування:
М'ясо відварити зі спеціями. Картоплю і яйця теж відварити. Всі продукти нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо сметану і гарно перемішуємо.
Наливаємо воду (квас, кефір, сироватку, айран, але вже не додаємо лимонної кислоти), солимо, додаємо білий хрін. Доводимо до смаку.
При подачі можна кожному в миску покласти по декілька шматочків льоду.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ще однієї незамінної у спеку страви — холодного супа з малосольними огірками.
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