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М’ясна збірна окрошка: чудова альтернатива ситному обіду

22:29 27 травня 2023
окрошка

Окрошка — дуже смачна холодна страва, яка чудово рятує в літню спеку. Окрошку можна вживати відразу або настояти в холодильнику 1−2 години. У другому варіанті отримаєте більш насичений смак, але тут — як із борщем: комусь подобається свіжозварений, а хтось віддасть перевагу «вчорашньому». В окрошку можна додавати не тільки гірчицю, а й хрін, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти:

  • відварна свинина — 250 г
  • відварена курятина — 250 г
  • картопля — 500−600 г
  • редиска — 400 г
  • огірки — 400 г
  • яйця — 5−6 шт.
  • зелень петрушки — 1 пучок
  • зелень кропу — 1 пучок
  • цибуля зелена — 1 пучок
  • сметана (майонез) — 350 г
  • сіль — на смак
  • лимонна кислота — на смак
  • хрін білий (або гірчиця) — на смак
  • вода мінеральна

Приготування:

М'ясо відварити зі спеціями. Картоплю і яйця теж відварити. Всі продукти нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо сметану і гарно перемішуємо.

Наливаємо воду (квас, кефір, сироватку, айран, але вже не додаємо лимонної кислоти), солимо, додаємо білий хрін. Доводимо до смаку.

При подачі можна кожному в миску покласти по декілька шматочків льоду.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ще однієї незамінної у спеку страви — холодного супа з малосольними огірками.

Читайте також, як приготувати освіжуючий мохіто вдома.

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