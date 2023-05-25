Одноголосно: стратегічний партнер України визнав Голодомор геноцидом українців

25 травня парламент Великобританії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію у Палаті громад представляла депутатка Консервативної партії Полін Летем. Саме вона була автором цієї резолюції. Політикиня назвала відповідне рішення «посланням російському диктатору володимиру путіну у зв'язку з війною, яку росія розв'язала проти України» . Вона нагадала, що голод в Україні на початку 30-х років був штучним і був спричинений примусовим відбором урожаїв українських селян.

Крім цього, Летем провела паралелі із сьогоднішньою ситуацією в Україні — коли росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях. Відповідне рішення одноголосно було ухвалено Палатою громад.

«Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і сталін у 1930-х роках, мета путіна сьогодні — знищити українську націю та концепцію української ідентичності… Саме тому ми маємо запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Великобританія — принаймні британський парламент — не ігноруватиме військових злочинів та злочинів проти людяності» , — заявила Летем.

Інші депутати, які виступали на підтримку рішення, називали необхідність визнання Голодомору геноцидом проявом солідарності з українським народом та сигналом, що голод не можна використовувати як засіб ведення війни.

«Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати та вшанувати пам'ять мільйонів померлих від голоду українців. Ми стоїмо за наших друзів в Україні», — написала членкиня парламенту, голова комітету у закордонних справах Великобританії Алісія Кернс у твіттері.

Загалом парламенти майже трьох десятків країн світі, у тому числі і в Європі, вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

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