37.16 / 37.61 40.10 / 40.84
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
26 травня 2023
ЛУЧНИК
ЛУЧНИК

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2014
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 62×42 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Успішно завершивши навчання у відомого майстра зі стрільби з луку, молодий мисливець вирішив влаштувати нічну засідку на диких ослів. Невдовзі він почув тупіт копит і, різко скинувши лук, спрямував стрілу у тварину, що наближалася. Стріла, пронизавши нещасну жертву, голосно вдарилася в найближчу скелю.

Лучник подумав, що схибив, і тоді він швидко відправив ще одну стрілу у бік другого осла. Зроблено це було так сильно, що стріла, пройшовши навиліт, безшумно застрягла у щілині між двома скелями. Немов збожеволівши від другої, як йому здалося, невдалої спроби, мисливець почав одну за одною спрямовувати стріли, що залишилися, навздогін стаду, що тікало.

Коли рано-вранці майстер застав на околиці лісу зневіреного учня, йому вистачило кількох миттєвостей, щоб уявити собі сцену нічного полювання. Він підійшов до юнака і, поклавши руку на його плече, тихо промовив:
- По-перше, намагайся бути уважнішим до всього, що з тобою відбувається. І, по-друге, не йди на поводу у гніву, що раптово виник. Повір мені, гнів — поганий порадник у критичних ситуаціях…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Зірка, що падає

Овни легко доб'ються свого, Риби зможуть покращити фінансове становище, а Стрільцям захочеться свободи: гороскоп на 25 травня 2023 року

овочі

Помідори, огірки і перець вже чекають від вас такого підживлення: дайте їм це, і врожай буде величезним — гарантовано

Розсада перед висадкою

Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту