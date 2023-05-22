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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2014
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 62×42 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Успішно завершивши навчання у відомого майстра зі стрільби з луку, молодий мисливець вирішив влаштувати нічну засідку на диких ослів. Невдовзі він почув тупіт копит і, різко скинувши лук, спрямував стрілу у тварину, що наближалася. Стріла, пронизавши нещасну жертву, голосно вдарилася в найближчу скелю.
Лучник подумав, що схибив, і тоді він швидко відправив ще одну стрілу у бік другого осла. Зроблено це було так сильно, що стріла, пройшовши навиліт, безшумно застрягла у щілині між двома скелями. Немов збожеволівши від другої, як йому здалося, невдалої спроби, мисливець почав одну за одною спрямовувати стріли, що залишилися, навздогін стаду, що тікало.
Коли рано-вранці майстер застав на околиці лісу зневіреного учня, йому вистачило кількох миттєвостей, щоб уявити собі сцену нічного полювання. Він підійшов до юнака і, поклавши руку на його плече, тихо промовив:
- По-перше, намагайся бути уважнішим до всього, що з тобою відбувається. І, по-друге, не йди на поводу у гніву, що раптово виник. Повір мені, гнів — поганий порадник у критичних ситуаціях…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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