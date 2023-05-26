Зміни у пенсійному законодавстві: наскільки вони впливатимуть на отримання виплат

У Пенсійному фонді, як і в інших державни інституціяє призвачаїлися до умов роботи під час війни, коли в країні багато переселенців і коли є пенсіонери, які виїхали за кордон. Багато послуг ПФУ українці наразі можуть отримувати онлайн, наприклад, відновити загублене посвідчення через портал чи мобільний застосунок.

Про зміни у пенсійному законодавстві України виданню «Вечірній Києв» розповіла начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління ПФУ у Києві Людмила Грєбєннікова.

За її словами, наразі Пенсійний фонд працюємо у системі екстериторіальності — люди, які виїхали до іншого регіону, можуть звернутися до найближчого віділу з обслуговуванню громадян на території України та отримати там допомогу. Також питання онлайн можуть вирішити й ті пенсіонери, які наразі живуть за кордоном, зв`язавшися з ПФУ через веб-портал чи застосунок.

Головне для цього — авторизуватися у системі. Це можна зробити за допомогою застосунку «Дія», через ситему BankID, через кваліфікований цифровий підпис.

Наразі ПФУ може автоматично призначити пенсію за віком особі, у якої для цього є необхідний страховий стаж — відповідну інформацію можна переглянути в персональному кабінеті на порталі чи у застосунку.

Цього року на пенсію у 60 років мають право вийти громадяни з мінімум 30-ма роками страхового стажу. \якщо стаж складає не менше 20 років, то на пенсію у 2023 році можна вийти лише у 63 роки, а якщо менше — то у 65 років. Вимоги до страхового стажу щорічно збільшуватимуться на рік до 2028 року.

Якщо стажу не вистачає, громадянин може взяти участь у програмі добровільної сплати страхових внесків (це враховуватиметься на майбутнє) або «докупити» стаж. Місяць стажу «коштує» не менше, ніж розмір ЄСВ — наразі це 1430 гривень.

Ті, хто виїхав за кордон, продовжують отримувати пенсійні виплати на картку. Якщо ж пенсіонер отримував пенсію через пошту, то у такому разі виплати накопичуються протягом 6 місяців. Якщо людина не звернеться по них, то нарахування можуть бути призупинені, а після подання заяви — відновлені. Готівкою пенсію можна отримати лише у тому випадку, якщо «Укрпошта» надає таку послугу в країні, де знаходиться пенсіонер.

Також дії спеціальний закон, згідно з яким призначаються пенсії зі втрати годувальника у разі смерті тих, хто захищає Україну. Якщо годувальник помер під час виконання військової служби, то пенсія буде призначатись у розмірі 70% від його грошового забезпечення.

Нагадаємо, що з 1 червня певні категорії пенсіонерів почнуть отримувати підвищені пенсії у зв`язку з перерахунком.

Фото Pixabay

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