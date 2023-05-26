З них можна готувати навіть торти: стало відомо, чому кабачок ідеально підходить для схуднення

Абсолютна суперзірка серед овочів, кабачок має м'який смак і може бути приготований різними способами, що робить його доповненням до вашого меню. Він служить гарніром до риби та м'яса, заміняє пасту або макарони, є у рецептах млинців і навіть у низьковуглеводних тортах. Найголовніша перевага зеленого або жовтого кабачка: він майже не містить калорій, а тому чудово підходить для тих, хто намагається схуднути, пише foodspring.co.

Кабачок на 90 відсотків складається з води. Це робить овоч ідеальним універсальним продуктом, якщо ви дотримуєтеся низьковуглеводної або кетогенної дієти. Він містить багато цінних мінералів, мікроелементів та вітамінів. Калій, магній, кальцій і фосфор, серед іншого, допомагають зберегти м'язи сильними навіть під час високих навантажень. А вітамін С і бета-каротин підтримують імунну систему.

Завдяки високому вмісту води кабачок ідеально підходить для підтримки балансу рідини в організмі. Кабачки легко засвоюються: овоч вважається особливо щадним для шлунково-кишкового тракту. Це означає, що це також оптимальна їжа для тих, у кого чутливий шлунок, або тих, хто страждає від діареї, метеоризму чи печії.

Якщо ваша мета — схуднути, то не варто виключати кабачки зі свого меню. 100 грамів кабачків містять 0 грамів жирів, лише 2 грами вуглеводів і 17 калорій. Важко з'їсти занадто багато! Ви можете використовувати кабачки, наприклад, для приготування низьковуглеводного пирога або зробити локшину замість звичних макаронів.

Звісно, просто їсти багато кабачків — це ще не все, що потрібно для схуднення. Щоб схуднути, потрібно щодня спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Поєднання збалансованої дієти та фізичних вправ допоможе вам досягти цього.

Купуючи кабачки, зверніть увагу на шкірку. Гладка, злегка блискуча поверхня — ознака оптимальної свіжості. Також проведіть тест. злегка придавивши овоч: шкірка кабачка повинна бути твердою і пружною.

Зберігайте їх вдома в холодильнику, в ідеалі — у відділенні для овочів. Тут кабачки залишаються свіжими протягом п'яти-десяти днів.

Нагадаємо рецепт смачного овочевого супу з кабачками від Алли Пугачової.

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