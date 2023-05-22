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«Порцелянові» історії
27 травня 2023
ДОРОГА В САНТЬЯГО
ДОРОГА В САНТЬЯГО Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 52×35 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Закінчуючи недільну службу в невеликому храмі в центрі Амстердама, літній священик попередив парафіян:

- Наступного разу ми говоритимемо з вами про згубний вплив обману на життя людини. До речі, тим, хто хотів би краще підготуватися до цієї теми, наполегливо рекомендую напередодні перечитати 17-й розділ Євангелія від Марка.

Пройшов тиждень. Звертаючись до людей, які прийшли до храму, священик попросив підняти руки тим, хто прочитав 17-й розділ.

Помітивши кілька високо піднятих рук, святий отець із легкою посмішкою промовив:

- Ось з вами нам якраз і доведеться поговорити насамперед. Адже в Євангелії від Марка всього 16 глав.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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