27 травня 2023

Закінчуючи недільну службу в невеликому храмі в центрі Амстердама, літній священик попередив парафіян:

- Наступного разу ми говоритимемо з вами про згубний вплив обману на життя людини. До речі, тим, хто хотів би краще підготуватися до цієї теми, наполегливо рекомендую напередодні перечитати 17-й розділ Євангелія від Марка.

Пройшов тиждень. Звертаючись до людей, які прийшли до храму, священик попросив підняти руки тим, хто прочитав 17-й розділ.

Помітивши кілька високо піднятих рук, святий отець із легкою посмішкою промовив:

- Ось з вами нам якраз і доведеться поговорити насамперед. Адже в Євангелії від Марка всього 16 глав.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.