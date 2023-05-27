За розподіл газу споживачам потрібно платити по-новому: що важливо знати

Після переходу регіональної газорозподільчої компанії (облгазу) в управління компанії НАК «Нафтогаз України» споживачі мають по-новому платити за розподіл газу.

Про це в коментарі УНІАН повідомили у департаменті комунікацій ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Зазначається, що наразі в управління «дочки» «Нафтогазу» вже перейшли «Харківміськгаз», «Харківгаз, «Криворіжгаз», «Дніпрогаз», а також Кропивницька філія «Газмережі». У майбутньому майже всі облгази групи у більшості регіонів мають так само отримати нового управлінця.

Крім того, споживачі мають звернути увагу, що при переході облгазу до філії «Нафтогазу» змінюються реквізити для оплати послуг з розподілу.

«У зв’язку зі зміною оператора з газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і в соціальних мережах підприємств в регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому, особові рахунки клієнтів залишаються ті ж самі», — розказали в компанії.

Прийом показань газових лічильників «Нафтогазом» здійснюється із 1 по 5 число щомісяця через сервіси my.gas.ua. Оплата за послуги приймається у касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках Приват24 і Ощад24/7, терміналах EasyPay.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що робити, якщо не встигли передати показники лічильника вчасно.

237

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram