Бурхливе цвітіння забезпечене: просте, але дуже ефективне підживлення для кімнатних рослин

Багато українських родин люблять вирощувати вдома рослини. Для того, щоб вони були здоровими за ними, потрібен належний догляд. Зокрема, їх потрібно правильно підгодовувати.

Telegram-канал «Комнатные цветы» рекомендує просте підживлення, яке забезпечить бурхливе цвітіння та пишне листя рослинам.

Спосіб приготування:

- 10 г пресованих дріжджів

- 1 ст. л. цукру

- 1 л теплої води

Розчиніть дріжджі у воді, додай цукор та розмішайте. Дайте настоятися щонайменше 2 години. Приготований поживний розчин розбавте з водою 1: 5. Поливайте рослини підживленням 1 раз на місяць в осінньо-зимовий період і 1 раз на 10 днів у весняно-літній. Фітогормони, вітаміни групи В та ауксини, що містяться в дріжджах, активно стимулюють поділ клітин та зростання рослин.

Добриво такого типу використовують професійні квітникарі.

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Фото: Pixabay

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