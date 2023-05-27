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Бурхливе цвітіння забезпечене: просте, але дуже ефективне підживлення для кімнатних рослин

13:49 27 травня 2023
Кімнатні рослини

Багато українських родин люблять вирощувати вдома рослини. Для того, щоб вони були здоровими за ними, потрібен належний догляд. Зокрема, їх потрібно правильно підгодовувати.

Telegram-канал «Комнатные цветы» рекомендує просте підживлення, яке забезпечить бурхливе цвітіння та пишне листя рослинам.

Спосіб приготування:

- 10 г пресованих дріжджів
- 1 ст. л. цукру
- 1 л теплої води

Розчиніть дріжджі у воді, додай цукор та розмішайте. Дайте настоятися щонайменше 2 години. Приготований поживний розчин розбавте з водою 1: 5. Поливайте рослини підживленням 1 раз на місяць в осінньо-зимовий період і 1 раз на 10 днів у весняно-літній. Фітогормони, вітаміни групи В та ауксини, що містяться в дріжджах, активно стимулюють поділ клітин та зростання рослин.

Добриво такого типу використовують професійні квітникарі.

Раніше «ФАКТИ» писали, як доглядати за грошовим деревом, а також, які три кімнатні рослини, які принесуть у 2023 році багатство та благополуччя.

Фото: Pixabay

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