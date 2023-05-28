Не викидайте маленькі кусочки мила — унітаз вам за них подякує

Для того, щоб унітаз завжди був чистим та свіжим, не обов'язково використовувати дорогі магазинні спреї, яких вистачає всього на тиждень-два.

Щоб сантехніка залишалася чистою, а вода для змиву була з приємним запахом та піною, допоможе туалетне мило, пише Ukr.Media.

Господиням радять не викидати обмилки, їх можна скласти у капронову панчоху або шкарпетку та помістити у бачок унітаза. В такому разі, унітаз змиватиметься мильною водою. Чистота і свіжість вам забезпечені.

Ще можна капнути на панчоху кілька крапель будь-якої ефірної олії, тоді ефект посилиться.

Існує ще другий спосіб, менш щадний, для ідеальної чистоти і знищення мікробів. Унітаз завжди буде білий, ніколи не утворюватиметься наліт усередині, і постійно дезінфікуватиметься.

Для цього у бачок унітаза треба поставити пляшку білизни, попередньо проколовши її у кількох місцях. У пляшку додати трохи найдешевшого рідкого мила. Щоразу під час змивання утворюється рясна піна, чистота і свіжість забезпечені.

Раніше ми розповідали про простий та дешевий спосіб чищення унітаза до блиску.

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