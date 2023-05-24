Врятує навіть у найскладніших випадках: простий і дешевий спосіб відбілити унітаз до блиску

Багатьом українським господиням доводилося скаржитися на важкість видалення забруднень у туалеті, який втім потребує регулярного і якісного догляду.

Однак не всі знають про те, що навіть найбрудніший унітаз зможе засяяти завдяки одному дешевому засобу, який можна виготовити власноруч.

Як це зробити, розповів ресурс UkrMedia.

Насамперед треба у пляшечку з розпилювачем влити оцет і воду у співвідношенні 1:2, а також додати приблизно ложку будь-якого миючого засобу, здатного дати гарну піну. Тут підійдуть шампунь, господарське мило, або ж гель для посуду.

Обробляємо отриманим розчином унітаз і чекаємо 10 хвилин, після чого зчищаємо основний шар бруду.

Потім потрібно обробити сантехніку звичайним нерозбавленим оцтом. Залишити рідину теж варто хвилин на десять.

Намагаємося по можливості видалити всі забруднення та змити залишки засобів для чищення водою.

Автори методики впевнені, що завдяки їй можна врятувати унітаз навіть у найскладніших випадках.

Нагадаємо, що багато хто з італійців використовує для боротьби з неприємними ароматами в туалеті… цибулю, яка тривалий час вбирає неприємні запахи, дезинфікує повітря, знищує хвороботворні бактерії та мікроби. Поставити тарілку з цибулею можна хоч на підлогу, хоч на бачок, радять вони.

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