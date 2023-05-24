37.12 / 37.58 40.18 / 40.89
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Врятує навіть у найскладніших випадках: простий і дешевий спосіб відбілити унітаз до блиску

11:15 24 травня 2023
Миття унітазу

Багатьом українським господиням доводилося скаржитися на важкість видалення забруднень у туалеті, який втім потребує регулярного і якісного догляду.

Однак не всі знають про те, що навіть найбрудніший унітаз зможе засяяти завдяки одному дешевому засобу, який можна виготовити власноруч.

Як це зробити, розповів ресурс UkrMedia.

Насамперед треба у пляшечку з розпилювачем влити оцет і воду у співвідношенні 1:2, а також додати приблизно ложку будь-якого миючого засобу, здатного дати гарну піну. Тут підійдуть шампунь, господарське мило, або ж гель для посуду.

Обробляємо отриманим розчином унітаз і чекаємо 10 хвилин, після чого зчищаємо основний шар бруду.

Потім потрібно обробити сантехніку звичайним нерозбавленим оцтом. Залишити рідину теж варто хвилин на десять.

Намагаємося по можливості видалити всі забруднення та змити залишки засобів для чищення водою.

Автори методики впевнені, що завдяки їй можна врятувати унітаз навіть у найскладніших випадках.

Нагадаємо, що багато хто з італійців використовує для боротьби з неприємними ароматами в туалеті… цибулю, яка тривалий час вбирає неприємні запахи, дезинфікує повітря, знищує хвороботворні бактерії та мікроби. Поставити тарілку з цибулею можна хоч на підлогу, хоч на бачок, радять вони.

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розсада перед висадкою

Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

Веселий кінь

Овнам — корисні знайомства, Рибам — освідчення в коханні, Дівам — нові враження: гороскоп на день Коня-Жартуна 24 травня

перець

«Магічне» підживлення для томатів, перцю і огірків: гарантує 100% результат (відео)

Петунія в горщику

Щоб петунія цвіла все літо, можете її обрізати: як доглядати за популярними влітку квітами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту