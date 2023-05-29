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Шоу-бізнес

«Бабій»: мережа відреагувала на фото нової дівчини Остапчука

18:34 29 травня 2023
Володимир Остапчук із Катериною Полтавською

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який жорстко відреагував на ракетний удар по рідній Умані, продовжує ділитися світлинами зі своєю новою дівчиною. Чергову партію фотографій, які Остапчук виклав на своїй сторінці у соціальній мережі, він підписав: «Сімейний вигляд». Дописувачі, навіть, припустили, що шоумен вже одружився утретє.

«А Остапчук, мабуть, не нагулявся ще, — написали у мережі. — Хоча з його боку це порядно, що всі, з ким він гуляє, стають його законними дружинами».

Нагадаємо, після другого розлучення — з нотаріусом Христиною Горняк — Остапчук закрутив роман з 22- річною Катериною Полтавською. Зараз дівчина виконує обов’язки його продюсера. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Володимира двоє маленьких дітей.

«Бабій», — написали у коментарях під фото Остапчука, натякаючи на його романи.

«ФАКТИ» писали, що гурт СКАЙ зібрав перший Палац спорту.

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