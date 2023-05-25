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«Порцелянові» історії
30 травня 2023
СХІДНИЙ ЮНАК
СХІДНИЙ ЮНАК

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 60×58 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось, слухаючи міркування Конфуція про розумний підхід до проведення військових операцій, учень запитав його:

- Скажи, вчителю, а якби тобі довелося командувати військом, то напередодні вирішальної битви з ким ти хотів би зустріти ворога на полі бою?

- Непросте питання, — подумавши, сказав Конфуцій. — Мені легше відповісти, з ким мені не хотілося б вступити в серйозне зіткнення з сильним і підступним супротивником. Я не став би командувати тими, хто голими руками готовий боротися з тигром. Або тими, хто прагне швидше стрибнути у воду — ще до того, як до берега причалить призначений для плавання човен. Та й тими, хто готовий померти, не замислюючись, заради чого і як це зробити, теж не хотілося б командувати. Мені більше до вподоби ті, хто, готуючись до важливої битви, поводиться обережно і обачливо, покладаючись на добре продуманий план і ґрунтовно підготувавшись до його здійснення…

Хто міг би подумати, що у наші дні слова Конфуція прозвучать настільки актуально?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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