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Картопляні млинці з сиром та шинкою: готуються швидко, ідеальні для сніданку

16:54 31 травня 2023
Картопляні млинці

Різноманітні страви з картоплі є дуже популярними серед українців. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як готувати тонкі картопляні млинці. Вони готуються швидко та з доступних інгредієнтів.

Млинці готуються шляхом змішування картоплі з яйцями, олією, дріжджами, цукром та молоком. Потім з маси смажаться млинці, покриваються начинкою і продовжують готуватися ще кілька хвилин.

Класичною є начинка на основі сиру та шинки, але також можна використовувати інші інгредієнти. Їх можна також приготувати, наприклад, із цибулею-пореєм, беконом і сиром.

Інгредієнти (на 4 порції):

Для млинців:
• Молоко 350 г
• Борошно пшеничне 120 г
• Оливкова олія 30 г
• Петрушка 10 г
• Сіль 6 г
• Цукор 5 г
• Дріжджі сухі 5 г
• Яйця курячі 3 шт.
• Картопля 1 шт.
• Сушений чебрець 1 ч. л.
• Масло вершкове 30 г

Для начинки:
• Твердий тертий сир 160 г
• Шинка 225 г

Спосіб приготування:

Почистіть, помийте і наріжте картоплю на шматочки. Викладіть їх у чашу блендера і перебийте з яйцями, оливковою олією, сіллю, перцем, дріжджами, цукром та молоком до однорідності. Вилийте суміш у миску, додайте подрібнену петрушку, чебрець і борошно. Добре перемішайте.

Далі вилийте частину тіста на сковороду, змащену маслом і добре розігріту та смажте з одного боку 2 хвилини. Переверніть на інший бік, викладіть на млинець скибочки шинки та натертий сир. Складіть його навпіл і готуйте 1−2 хвилини. Таким чином приготуйте всі млинці й подавайте гарячими!

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як готувати королівський дерун, а також, як приготувати смачні деруни «Бандуряники» за старовинним лемківським рецептом.

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