Картопляні млинці з сиром та шинкою: готуються швидко, ідеальні для сніданку

Різноманітні страви з картоплі є дуже популярними серед українців. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як готувати тонкі картопляні млинці. Вони готуються швидко та з доступних інгредієнтів.

Млинці готуються шляхом змішування картоплі з яйцями, олією, дріжджами, цукром та молоком. Потім з маси смажаться млинці, покриваються начинкою і продовжують готуватися ще кілька хвилин.

Класичною є начинка на основі сиру та шинки, але також можна використовувати інші інгредієнти. Їх можна також приготувати, наприклад, із цибулею-пореєм, беконом і сиром.

Інгредієнти (на 4 порції): Для млинців:

• Молоко 350 г

• Борошно пшеничне 120 г

• Оливкова олія 30 г

• Петрушка 10 г

• Сіль 6 г

• Цукор 5 г

• Дріжджі сухі 5 г

• Яйця курячі 3 шт.

• Картопля 1 шт.

• Сушений чебрець 1 ч. л.

• Масло вершкове 30 г Для начинки:

• Твердий тертий сир 160 г

• Шинка 225 г Спосіб приготування: Почистіть, помийте і наріжте картоплю на шматочки. Викладіть їх у чашу блендера і перебийте з яйцями, оливковою олією, сіллю, перцем, дріжджами, цукром та молоком до однорідності. Вилийте суміш у миску, додайте подрібнену петрушку, чебрець і борошно. Добре перемішайте. Далі вилийте частину тіста на сковороду, змащену маслом і добре розігріту та смажте з одного боку 2 хвилини. Переверніть на інший бік, викладіть на млинець скибочки шинки та натертий сир. Складіть його навпіл і готуйте 1−2 хвилини. Таким чином приготуйте всі млинці й подавайте гарячими!

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