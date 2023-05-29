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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1994
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 45×42 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Три майстри кунг-фу вирішили з'ясувати, хто з них найсильніший. Це змагання вони влаштували прямо у центрі міської площі, покликавши у якості суддів людей, які зібралися довкола.
Першим свої вміння вийшов демонструвати високий та потужний боєць, який звернувся до присутніх із несподіваною пропозицією:
- Кидайте в мене каміння!
І що ви думаєте, протягом кількох хвилин він примудрився настільки вдало відбивати руками (!) каміння, що летіло з усіх боків у нього, що жодному з них так і не вдалося завдати йому хоча б найменшої шкоди.
Потім у центр натовпу, що розступився, вийшов другий учасник змагання. Він був повною протилежністю попереднього майстра — невисокий, худенький, якийсь сором'язливий. Але коли на його ж заклик люди знову почали кидати каміння, всі були вражені побаченим. Жоден з каменів в нього так і не поцілив, бо бійцю вдавалося з неймовірною спритністю ухилятися від кожного з них!
Останнім у коло вийшов старий боєць. Він був усім відомий безліччю перемог у поєдинках із сильними суперниками. Його оголений торс покривали десятки шрамів. Його повільна хода свідчила, як нелегко дається майстру кожен крок. Але його погляд був настільки твердим і пронизливим, настільки впевненим у непохитності та готовності прийняти будь-яке нове випробування, що ні у кого з присутніх навіть рука не піднялася кинути в нього бодай один камінь. Ні у кого…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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