Німеччина назвала склад на свій 1000-й матч в історії: хто зіграє проти України

Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Німеччини, яка безславно вилетіла з ЧС-2022, оголосив склад команди на 1000-й в історії бундестім матч проти збірної України, який відбудеться 12 червня на «Везерштадіоні» у Бремені.

Зазначимо, що у списку німецької збірної відсутні такі зіркові гравці, як Томас Мюллер, Серж Гнабрі, Маріо Гетце та Ніклас Зюле. Навряд чи зіграють проти «жовто-синіх» півзахисник Ілкай Гюндоган та захисник Робін Гозенс, у яких за два дні до зустрічі з Україною запланований фінал Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» — «Інтер».

Повністю склад збірної Німеччини, яка свій дебютний поєдинок провела ще у 1908 році проти швейцарців, на товариські матчі з Україною, Польщею (16 червня) та Колумбією (20 червня) виглядає так:

воротарі — Бернд Лено («Фулхем», Англія), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Іспанія), Кевін Трапп («Айнтрахт»);

захисники — Маттіас Гінтер («Фрайбург»), Робін Гозенс («Інтер», Італія), Бенджамін Генріхс, Лукас Клостерманн, Давід Раум (усі — «Лейпциг»), Тєло Керер («Вест Хем», Англія), Антоніо Рюдігер («Реал», Іспанія), Ніко Шлоттербек, Маріус Вольф (обидва — «Боруссія» Д.), Малік Тіав («Мілан», Італія).

півзахисники — Юліан Брандт, Емре Джан (обидва — «Боруссія» Д.), Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі — «Баварія»), Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті», Англія), Йонас Хофманн («Боруссія» М.), Кевін Шаде («Брентфорд», Англія), Флоріан Віртц («Байєр»);

нападаники — Ніклас Фюлькруг («Вердер»), Кай Хаверц («Челсі», Англія), Тімо Вернер («Лейпциг»).

Нагадаємо, що збірну України, у якої в червні заплановані відбірні матчі проти Північної Македонії (16-го в Скоп'є) та Мальти (20-го у словацькій Трнаві), найближчими днями очолить Сергій Ребров.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат Німеччини з футболу завершився божевільною «золотою» розв'язкою.

Фото Twitter DFB

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