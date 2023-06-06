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Запечені телячі ребра: «дуже простий рецепт», за який Валі Саєнко стало соромно

17:18 6 червня 2023
Телячі ребра

Відомий шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася бабусиним рецептом вертути з яблуками, розповіла, як приготувати запечені телячі ребра.

«Сьогодні буде дуже простий рецепт. Настільки простий, що мені навіть соромно його викладати, але це дуууууже смачно. Отже, готуємо!» — написала вона.

Інгредієнти:

Ребра телячі, м’ясні — 2 кг
Копчена паприка — 2 ч л
Перець чілі, сухий — 0,5 ч л
Часник сухий — 2 ч л
Цибуля суха — 2 ч л
Сіль — 1 ч л
Олія — 2 ст л
Соус барбекю для змащування

Спосіб приготування:

Перегортаємо ребра м’ясною частиною вниз і зрізаємо плівку. Далі маринуємо в спеціях з олією (спеції можна брати улюблені, але мені здається, що це ідеальне поєднання) і даємо постояти приблизно 2 години. Обертаємо в два шари фольги і запікаємо при 150 градусах — 2,5−3 години. Через 2 з половиною години дістаємо і перевіряємо на м’якість, якщо тверді, запікаємо ще. Далі змащуємо улюбленим соусом барбекю і запікаємо ще при 180 градусах приблизно 10 хвилин. Готово!

Брати можна і свині реберця. Так буде навіть соковитіше.

Як писали «ФАКТИ», раніше Валя Саєнко розповіла, як приготувати оладки з фруктами і без грама цукру.

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