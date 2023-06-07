Торт з печивом савоярді та персиками без випічки: вийде навіть у лінивої господині

Печиво савоярді, що тане в роті, ніжний вершковий крем і яскравий шар фруктів. Цей торт готується елементарно, але точно підкорить вас своїм смаком. Десерт настільки легкий, що ви навіть не помітите, як з'їсте його, впевнена кулінарка Катерина Дібровська.

Інгредієнти: Сметана — 500 г

Згущене молоко — 300 г

Печиво савоярді — 400 г

Персик консервований — 400 г

Желатин — 15 г

Вода — 150 мл

Кава розчина — 250 мл

Желе апельсинове — 1 уп.

Приготування:

Змішайте сметану зі згущеним молоком. Збийте міксером до однорідності. Персик розріжте навпіл і вийміть кісточку. Наріжте тонкими скибочками. Залийте желатин водою і залиште на 15 хвилин. Розпустіть желатин на паровій бані. Коли охолоне, додайте в сметанну масу. Перемішайте. Поставте у холодильник на 5−7 хвилин.

Заваріть міцну чорну каву. Умочіть половину печива в каві і викладіть на дно форми. Змастіть кремом, а зверху розкладіть шматочки персика. Викладіть другий шар печива, потім крем, персики і знову крем. Поставте в холодильник мінімум на 2 години.

Желе зробити згідно з інструкції і поставити у прохолодне місце. Торт витягнути з холодильника, зверху можна прикрасити персиками і залити желе, як на фото. Можна просто зверху затерти шоколадом і смакувати.

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