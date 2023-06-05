8 червня 2023

Одному дикому бику так не подобалося знаходися у череді, що він вирішив нарешті з цим покінчити і далі жити самостійно. Він відчував себе настільки сильним і впевненим, що необхідність спілкуватися, як раніше, зі своїми родичами на рівних почала його гнітити. Бик почав відчувати, наскільки неприємним, ну, просто нижче його гідності, стало перебування у стаді з іншими тваринами, які були і меншими за нього, і слабшими. Це, бачите, ображало почуття його гідності.

Вирішив — зробив. Відтепер бик насолоджувався своєю самотністю. Він міг і соковиту траву знаходити там, де йому більше подобалося, і воду пити не із загальної водойми, а з невеликих та чистих джерел. Одного тільки не врахував пихатий бик. І саме це коштувало йому життя.

Звернувши увагу на бика, що відбився від стада, кілька левів пішли його слідом, з кожним днем переконуючись у тому, що у разі нападу на самотню тварину захищати його ніхто не стане. Ось чому незабаром бик — потужний, красивий, впевнений у собі — став легкою здобиччю зголоднілих членів левиної зграї. Чи встиг він в останній момент пошкодувати про своє рішення, невідомо нікому. Цілком можливо, встиг. Хоча хто знає…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.