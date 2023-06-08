Просто та недорого: швидкий торт «Будапешт» від Ірини Хлєбнікової (відео)

Фудблогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше поділилася рецептом торта «Чебурашка», який схожий на велику шоколадну цукерку, розповіла, як приготувати торт «Будапешт».

За її словами, торт готувати досить просто. На продукти для нього не доведеться витрачати велику суму. Для «Будапешта» потрібно спекти пісочні коржі, приготувати крем та глазур.

Інгредієнти: Для коржів (діаметром 20 см): 300 г борошна;

100 г цукрової пудри чи дрібного цукру;

80 г вершкового масла;

1 яйце;

70 г сметани;

щіпка харчової соди;

1 чайна ложка з гіркою розпушувача для тіста (5 г);

ванілін на кінчику ножа;

дрібка солі. Для крему: 500 мл молока;

100 г цукру;

50 г кукурудзяного крохмалю;

1 ст. ложка какао-порошку;

50 г молочного шоколаду;

1 ст. ложка коньяку;

50 г вершкового масла. Для глазурі: 70 г молочного шоколаду;

50 г вершкового масла;

2 ст. ложки молока.

Процес приготування торту фудблогерка докладно показала на відео.

З такого набору продуктів виходить торт вагою 1,3 кг.

Раніше фудблогерка розповідала, як приготувати десерт із манкою. Таку страву подають у турецьких готелях.

Фото — скріншот

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