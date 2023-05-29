Полуничний десерт із тростинним цукром: новий вишуканий смак літа
Полуниця зі сметаною і цукром — десерт, який знайомий кожному з нас з дитинства. Його люблять і дорослі, і діти. І хоча полуниця зараз є у продажу практично цілий рік, влітку вона має особливий смак і аромат.
А що, як замінити в десерті звичайний цукор тростинним? Спробуйте — можливо, ця ідея вам сподобається.
Рецептом полуничного десерту з коричневим цукром поділилася українська кулінарка Ольга Носуль.
- Цей десерт обов'язково подавайте холодним, — каже Ольга Носуль. — Готується він швидко і просто.
Полуничний десерт із тростинним цукром і сметаною
- 200 г полуниці
- Столова ложка тростинного цукру
- Дві столові ложки охолодженої сметани
- М'ята (за смаком)
Наріжте ягоди полуниці кружечками. Додайте сметану та тростинний цукор. Перемішайте та декоруйте листям м'яти.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» писали про книгу «Смаки Львова» відомого польського журналіста Пьотра Янчарека, в якій є чимало цікавих рецептів.
Фото з альбому Ольги Сметанської.33
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