Сметанно-полуничне желе: вишуканий десерт для спекотних вечорів
Якщо вам захотілося чогось легкого і в міру солодкого, цей десерт саме те, що ви шукаєте. До того ж приготувати його простіше простого. Ніжне желе тане в роті, залишаючи після себе приємний смак. А ще одна унікальність цього рецепту в тому, що його можна приготувати як зі свіжої, так із замороженої полуниці. І навіть взимку відчути смак літа, тільки щоб знайшлась заморожена полуниця в холодильнику, зазначає кулінарка Світлана Юрченко.
Інгредієнти:
- 600 г сметани 10−15%
- 300 г сиру 5−9%
- цукор за смаком
- 10 г ванільного цукру
- 10 г желатину (швидкорозчинного)
- 5 ст. л. молока
Полуничне пюре:
- 500 г полуниці
- цукор за смаком
- 10 г желатину
- 5 ст. л. соку або води
Приготування:
Желатину 2 частини розкладаємо у 2 склянки й заливаємо рідиною кімнатної температури. Робиться це з самого початку, щоб желатин встиг розбухнути. До сметани додаємо сир, цукор, ванільний цукор та збиваємо блендером до однорідності. Желатин, залитий молоком розпускаємо та додаємо до сирно-сметанної маси. При цьому важливо не допустити закипання желатину. Перемішуємо міксером до однорідності.
У желе зі сметаною можна додати улюблені ягоди чи фрукти. Промийте та просушіть їх, наріжте кубиками (якщо треба). Готуємо креманки або невисокі склянки, і виливаємо в них отриману суміш. Ставимо в холодильник.
Полуницю збиваємо з цукром, додаємо розпущений желатин, збиваємо та розливаємо на сметанковий шар, який встиг захолонути. Ставимо ємності в холодильник на кілька годин. Після застигання другого шару прикрашаємо желе. Прикрасити можна тертим шоколадом, збитими вершками, ягодами.
Нагадаємо рецепт сирника «полячка».31
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