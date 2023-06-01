Сметанно-полуничне желе: вишуканий десерт для спекотних вечорів

Якщо вам захотілося чогось легкого і в міру солодкого, цей десерт саме те, що ви шукаєте. До того ж приготувати його простіше простого. Ніжне желе тане в роті, залишаючи після себе приємний смак. А ще одна унікальність цього рецепту в тому, що його можна приготувати як зі свіжої, так із замороженої полуниці. І навіть взимку відчути смак літа, тільки щоб знайшлась заморожена полуниця в холодильнику, зазначає кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти: 600 г сметани 10−15%

300 г сиру 5−9%

цукор за смаком

10 г ванільного цукру

10 г желатину (швидкорозчинного)

5 ст. л. молока Полуничне пюре: 500 г полуниці

цукор за смаком

10 г желатину

5 ст. л. соку або води

Приготування:

Желатину 2 частини розкладаємо у 2 склянки й заливаємо рідиною кімнатної температури. Робиться це з самого початку, щоб желатин встиг розбухнути. До сметани додаємо сир, цукор, ванільний цукор та збиваємо блендером до однорідності. Желатин, залитий молоком розпускаємо та додаємо до сирно-сметанної маси. При цьому важливо не допустити закипання желатину. Перемішуємо міксером до однорідності.

У желе зі сметаною можна додати улюблені ягоди чи фрукти. Промийте та просушіть їх, наріжте кубиками (якщо треба). Готуємо креманки або невисокі склянки, і виливаємо в них отриману суміш. Ставимо в холодильник.

Полуницю збиваємо з цукром, додаємо розпущений желатин, збиваємо та розливаємо на сметанковий шар, який встиг захолонути. Ставимо ємності в холодильник на кілька годин. Після застигання другого шару прикрашаємо желе. Прикрасити можна тертим шоколадом, збитими вершками, ягодами.

Нагадаємо рецепт сирника «полячка».

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram