З ракетами великої дальності: у Північному морі збільшилася кількість російських кораблів

Норвезькі збройні сили підтвердили газеті Nettavisen, що вони спостерігають посилення російської активності у Північному морі.

«У майбутньому ми очікуємо значної активності союзників і росії в наших морських акваторіях. Росіяни перебувають у міжнародних водах на законних підставах, але наші збройні сили стежать за їхньою активністю», — повідомляє Оперативний штаб оборони Норвегії.

Тут очікують великої активності у травні та червні.

«Травень і червень — це напружений період навчань для норвезьких збройних сил і наших союзників… Зараз у Північному морі перебуває кілька російських кораблів, і ця активність є вищою, ніж в останні роки».

Відомий військовий аналітик Г. І. Саттон повідомляє про п'ять російських військових кораблів у Північному морі. Як він зазначив, кораблі вийшли з російських гаваней у Балтійському морі. Він посилається серед іншого на супутникові знімки російського фрегата типу «Каракурт». Він також пише, що всі п'ять кораблів, які прямують на північ, можуть бути оснащені ракетами «Калібр» великої дальності.

«Найбільш вірогідним поясненням цього є неоголошені навчання», — пише пан Саттон.

Зазначимо, що за чотири дні до вибухів на газопроводах «Північний потік» на схід від данського острова Борнгольм перебувало російське спеціальне судно СС-750. Саме воно має на своєму борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку німецьких експертів, версія про «український слід» у вибухах на «Північних потоках» не витримує жодної критики.

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